Funerali di Charlie Kirk oggi in Arizona: la marea Maga allo stadio tra dress code e divieti

Roma, 21 settembre 2025 – Quasi centomila persone sono attese oggi ai funerali di Charlie Kirk, che si terranno alle 11 (le ore 20 in Italia) nello State farm Stadium di Glendale, in Arizona. Imponenti le misure di sicurezza disposte per l’occasione nella casa dei Cardinals e in tutta l’area di Phoenix. Secondo le forze dell'ordine, l'evento potrebbe attirare l'attenzione di estremisti violenti, data la presenza di buona parte dell'amministrazione Trump, dal presidente al suo vice JD Vance, fino a membri di spicco del movimento “Make America Great Again” (Maga).

Attese 100mila persone al funerale di Charlie Kirk

Il programma della cerimonia è stato pubblicato sul sito creato in memoria di Kirk. Porte aperte a partire dalle ore 8 (le 17 in Italia) per consentire l’accesso in sicurezza e i controlli dei partecipanti. L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti (lo stadio ha una capienza massima di 73.000 posti), ma i partecipanti sono invitati a registrarsi per i biglietti. Le autorità stimano che più di 100.000 persone potrebbero radunarsi all'interno e nelle aree esterne dello stadio. L'evento sarà trasmesso in streaming sull'account Rumble di Kirk e da alcune emittenti americane, tra cui Fox News.

Elevate le misure di sicurezza previste per le esequie, a metà tra funerali di Stato e show. Gli ospiti sono stati avvisati della possibilità di lunghi tempi di attesa per l'accesso allo stadio e del divieto di portare borse, anche trasparenti. Previsto anche un dress code per la cerimonia, gli organizzatori hanno indicato il “Sunday Best”, l'invito a indossare l'‘abito buono’ ma dallo stile sobrio, “nei colori bianco, rosso o blu”, quelli della bandiera americana.

Oltre a Trump, tra i big che terranno un discorso previsti il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario della Difesa Pete Hegseth, la direttrice dell'Intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles. Parlerà anche la vedova di Kirk, Erika, che ha assunto la guida di “Turning Point Usa”, l'organizzazione fondata dal marito e già all’indomani della sua uccisione ha usato parole di fuoco: “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato in questo paese e in questo mondo. Non avete idea del fuoco che avete acceso dentro questa moglie. Il grido di questa vedova risuonerà in tutto il mondo come un grido di battaglia”.