Funerali di Charlie Kirk in diretta, attese 200mila persone. La moglie Erika: “Indosso un suo ciondolo insanguinato”

Glandale (Arizona), 21 settembre 2025 – Sarà Donald Trump a chiudere la serie di interventi al funerale di Charlie Kirk, l’attivista conservatore radicale ucciso in un attentato il 10 settembre. Il suo è il discorso più atteso: secondo la CNN il presidente degli Stati Uniti parlerà del politico ma anche del ‘Kirk amico’. Potrebbe essere poco presidenziale, con parole scritte di suo pugno.
Lo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è già gremito di fan, vestiti per l’occasione in rosso, bianco e blu – come chiesto dall’associazione di Kirk, Turning Point Usa, in attesa della cerimonia che inizierà alle 20 italiane. Cappellini MAGA a perdita d’occhio mentre sulle bandiere americane appese ai lati degli schermi campeggia la scritta ‘Ricordando Charlie Kirk 1993-2025’. Secondo le ultime stime si potrebbe arrivare a 200mila presenze, il doppio delle previsioni. E’ molto più di quanto lo stadio possa contenere. Chi non trova posto viene indirizzato all’arena vicina, Desert Diamond. Per ovvie ragioni le misure di sicurezza dispiegate per l’evento sono eccezionali.
"Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l'orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici". Così l'ex segretario di Stato Hillary Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando della reazione dei vertici Usa dopo l'omicidio di Kirk. In questi momenti, "la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione", ha affermato la dem che ha definito la sospensione del programma di Kimmel "un esempio molto chiaro" di censura statale.
Nello stadio di football di Glendale, Arizona, dove si svolgerà la cerimonia dell'addio a Charlie Kirk, ogni posto (sono oltre 70mila) ha un braccialetto di gomma con scritto "We are Charlie Kirk", siamo Charlie Kirk, una frase diventata popolare dopo l'attentato in cui l'attivista radicale di destra e' stato ucciso. Lo riporta The Arizona Republic. Gli organizzatori hanno detto di attendersi molti momenti emotivi durante la cerimonia.
Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah. Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l'emorragia. La donna ha aggiunto che Kirk aveva ricevuto numerose minacce di morte nell'ultimo anno e viaggiava con scortato da mesi. Un amico gli aveva suggerito di parlare da dietro un vetro antiproiettile, ma Kirk aveva risposto: "Non ancora", secondo quanto riferito dalla vedova.
I cancelli dello State Farm Stadium, dove dalle 20 comincerà il memorial per Charlie Kirk, sono stati aperti e la folla sta entrando mentre sugli schermi vengono trasmesse le foto dell'attivista di destra, accompagnate da una playlist di lodi e adorazione. Lo riportano i media Usa. Gruppi vestiti di rosso, bianco e blu, alcuni con cappellini Trump Maga, stanno correndo dentro, applaudendo dopo ore di coda all'esterno in attesa di entrare. Bandiere americane sono drappeggiate su entrambi i lati degli schermi con la scritta 'Ricordando Charlie Kirk 1993-2025'.