Funerali di Charlie Kirk in diretta, attese 200mila persone. La moglie Erika: “Indosso un suo ciondolo insanguinato”

16:45

La moglie di Kirk: "Indosso il suo ciondolo insanguinato"

Erika Kirk, vedova dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ha dichiarato di indossare un ciondolo macchiato di sangue che suo marito portava al momento in cui è stato colpito da un proiettile la scorsa settimana nello Utah. Intervistata dal New York Post, Erika ha raccontato che la collana è stata rimossa dal corpo di Kirk mentre i medici tentavano di fermare l'emorragia. La donna ha aggiunto che Kirk aveva ricevuto numerose minacce di morte nell'ultimo anno e viaggiava con scortato da mesi. Un amico gli aveva suggerito di parlare da dietro un vetro antiproiettile, ma Kirk aveva risposto: "Non ancora", secondo quanto riferito dalla vedova.