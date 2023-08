Fukushima, iniziato lo scarico delle acque radioattive nell’oceano. La Cina protesta, ma Tokyo: “Impatto ambientale trascurabile”

Roma, 24 agosto 2023 – A Fukushima è iniziato, come preannunciato, alle 13 ora locale (le 6 in Italia) lo scarico nell'oceano Pacifico delle acque radioattive e trattate contenute nelle cisterne della centrale nucleare distrutta dal terremoto e dal successivo tsunami del marzo 2011.

L'operazione segue l'annuncio del governo del Giappone fatto ad inizio settimana, nonostante le proteste dei Paesi vicini, in primis la Cina, per le possibili conseguenze sull'ambiente, degli ambientalisti e anche dei pescatori locali preoccupati per la reputazione dei loro prodotti. Il rilascio, che avverrà gradualmente nel corso di un periodo tra i 30 e i 40 anni, riguarda più di un milione di tonnellate di acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi gestita dalla Tokyo Electric Power (Tepco).

FILES-JAPAN-NUCLEAR-ENVIRONMENT-FUKUSHIMA-WATER

Le critiche della Cina

La Cina torna a criticare con durezza il Giappone dopo l'avvio delle operazioni di rilascio nell'oceano delle acque contaminate, definendo la mossa “estremamente egoista e irresponsabile”. "L'oceano è una proprietà comune di tutta l'umanità – si legge in una nota del ministero degli Esteri cinese - e l'avvio forzato dello scarico delle acque reflue nucleari di Fukushima nel Pacifico è un atto estremamente egoista e irresponsabile che ignora gli interessi pubblici internazionali".

La replica del Giappone

Il governo giapponese e gli operatori dell'impianto di Fukushima replicano alle critiche sostenendo che l'acqua deve essere rilasciata per procedere con lo smantellamento dell'impianto nucleare danneggiato e prevenire fuoriuscite accidentali di materiale radioattivo. Inoltre il trattamento e la diluizione eseguita sull’acqua di raffreddamento della centrale stoccata negli ultimi 12 anni renderanno lo scarico delle acque reflue più sicure rispetto agli standard internazionali previsti e che il loro impatto ambientale sarà trascurabile. Il piano giapponese ha ricevuto il via libera dall'Aiea, l'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, che ha valutato e approvato l’operazione.