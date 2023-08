Il Giappone comincia a scaricare in mare l’acqua radioattiva di Fukushima. Greenpeace: scienza ignorata

Tokyo, 22 agosto 2023 – Tra due giorni il Giappone comincerà a riversare in mare l’acqua radioattiva della centrale nucleare di Fukushima, così come previsto dal piano del governo. Processo considerato essenziale per completare lo smantellamento dell’impianto dopo il disastro del marzo 2011.

L’ok definitivo alle procedure è arrivato domenica scorsa, dopo che il premier nipponico Fumio Kishida ha ispezionato la centrale, e incontrato le associazioni di pescatori. L'autorizzazione alle operazioni era stata data dal predecessore di Kishida, Yoshihide Suga, nell'aprile 2021. A inizio luglio è arrivato anche il nulla osta dell’Aiea: nella sua relazione l’agenzia internazionale per l’energia atomica giudica “trascurabile” l’impatto che il riversamento avrà sull’ambiente e sulla salute delle persone, e il piano “in linea con gli standard di sicurezza dell’Onu”. E così giovedì 24 agosto si passerà dalle parole ai fatti, iniziando a scaricare in mare il contenuto di oltre mille serbatoi, pari a un oltre un milione di tonnellate d’acqua. Naturalmente, “condizioni meteorologiche e oceaniche permettendo”.

Hong Kong e Cina: tagli all’import di alimenti

I Paesi confinanti, per niente rassicurati dall’Aiea, prendono contromisure temendo rischi per le persone. Il governatore di Hong Kong, John Lee, ha già ordinato al suo governo di applicare “immediatamente” tagli all'import alcuni prodotti alimentari giapponesi: “La sicurezza alimentare e la salute pubblica a Hong Kong sono le massime priorità del governo di Hong Kong – ha scritto Lee su Facebook – . Ho immediatamente incaricato... i dipartimenti governativi competenti di attivare le misure di controllo delle importazioni per proteggere la sicurezza alimentare e la salute pubblica a Hong Kong”. Anche la Cina ha vietato alcune importazioni alimentari da 10 prefetture giapponesi, e avviato test a tappeto per rilevare la radioattività dei prodotti ittici provenienti da Tokyo. Questo malgrado il governo giapponese abbia assicurato massima trasparenza per ridurre al minimo i danni alla reputazione dell’area” e l’Aia mantenga una presenza nell’impianto con monitoraggio e rilevazioni in tempo reale.

Greenpeace: quantità immensa di materiale radioattivo in mare

Anche fior di scienziati concordano sui rischi legati allo sversamento. Greenpeace ha descritto il processo di filtrazione – che secondo il governo di Tokyo ha assicurato la ‘pulizia’ dell’acqua reflua – come “viziato” avvertendo che una quantità “immensa” di materiale radioattivo sarà dispersa in mare nei prossimi decenni. La decisione del Giappone “ignora la scienza”. Shaun Burnie, esperto nucleare di Greenpeace East Asia, ha affermato che il governo giapponese “ha optato per una falsa soluzione – decenni di deliberato inquinamento radioattivo dell'ambiente marino – in un periodo in cui gli oceani del mondo stanno già affrontando enormi stress e pressioni. Un oltraggio che viola i diritti umani delle persone e delle comunità di Fukushima, e di altre prefetture vicine e della più ampia regione dell'Asia-Pacifico”. Restrizioni sull’import sono state revocate da molti Paesi europei.

Il disastro del 2011: perché tutta quell’acqua

La centrale nucleare di Fukushima-Daiichi è stata distrutta da un violento terremoto e tsunami che ha ucciso circa 18.000 persone nel marzo 2011, e causato il blackout e il blocco dei sistemi di raffreddamento della centrale, fino al meltdown, ovvero alla fusione nucleare, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le successive emissioni di radiazioni.

Da allora, l'operatore Tepco che gestisce l’impianto ha raccolto 1,34 milioni di tonnellate di acqua utilizzata per raffreddare ciò che resta dei reattori ancora altamente radioattivi, mescolata con l'acqua sotterranea e la pioggia che vi è penetrata. Tepco afferma che l'acqua è stata diluita e filtrata per rimuovere tutte le sostanze radioattive tranne il trizio, i cui livelli sono tuttavia molto al di sotto di una soglia considerata pericolosa.