Fuga di gas da un ristorante, crolla edificio: un morto

C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Le indagini sull’esplosione, causata probabilmente da una bombola del gas, vengono condotte dalla polizia. I vigili del fuoco hanno proseguito a lungo le operazioni di scavo per verificare l’eventuale presenza di altre persone sotto le macerie. L’esplosione, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuta alla fuga di gas avvenuta all’interno del deposito di un ristorante dove si trovavano alcune bombole.

Lo stabile è parzialmente crollato e gravi danni sono stati riportati da un altro noto ristorante, adiacente al deposito. I soccorritori hanno prima estratto viva la donna ferita e poi aiutato sul posto altre tre persone. Quindi sono cominciate le ricerche di uno uomo dato per disperso: quando è stato individuato, per lui non c’era più nulla da fare. Lo scoppio ha provocato il panico tra gli abitanti della zona, nel centro della città, che sono scesi in strada.