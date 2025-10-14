Fucile e cubo di Rubik. Il soldato che ama la natura

Il soldato Nimrod Cohen, 21 anni, era di stanza il 7 ottobre 2023 vicino al kibbutz di Nahal Oz con la sua unità di veicoli blindati. È stato tirato fuori dal suo carro armato, che era in panne, dai miliziani insieme ad altri membri dell’equipaggio, secondo i video diffusi da Hamas. I suoi tre compagni di unità, Omer Neutra, Oz Daniel e Shaked Dahan, sono morti il 7 ottobre e i loro corpi sono stati portati a Gaza.

Nimrod Cohen è di Rehovot, a sud di Tel Aviv. Amava i cubi di Rubik e ne aveva uno con sé il giorno più buio della storia dello Stato di Israele, nel carro armato.

Le Idf lo hanno restituito alla famiglia, parzialmente bruciato. I suoi genitori, Yehouda e Viki Cohen, hanno partecipato a tutte le manifestazioni con cartelli e foto che chiedono il rilascio degli ostaggi.

Pacifico e introverso, Nimrod amava la natura e sognava di diventare guida nei parchi del Negev. Durante i 738 giorni di prigionia ha sofferto fame e isolamento. Vicky, la madre, ha scritto su X: "Il cuore esplode di gioia".