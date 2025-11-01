Friulano lingua ufficiale (in Brasile). Il dialetto fa il giro del mondo

Calabrò

Non è facile arrivare a Ivorá, meno di duemila abitanti e più di quattro ore di strada da Porto Alegre, capitale dello Stato brasiliano di Rio Grande do Sul, nel 2025. Lo era ancora meno nel 1883, quando la prima famiglia italiana, padre madre e quattro figli, partì da Porcia, in Friuli. Bisognava arrivare a Genova, solo da pochi anni parte della stessa nazione, poi sopportare gli oltre trenta giorni di navigazione fino a Rio de Janeiro, dove i Zancan arrivarono in febbraio. Da lì, la maggior parte dei loro compagni di navigazione continuarono per le colonie italiane delle montagne, un mese circa di viaggio; loro invece arrivarono in settembre, i primi italiani di una città che ancora oggi si fa chiamare Nova Údine, in portoghese, o Gnove Udin, in friulano.

Da un mese circa i discendenti degli Zancan e delle altre famiglie friulane arrivate nei mesi successivi, quasi tutte per coltivare uva e tabacco, possono utilizzare il furlan, il dialetto friulano, come lingua ufficiale: nei documenti della pubblica amministrazione, nei discorsi istituzionali, nell’insegnamento. Un po’ come il ladino dolomitico, lingua con la quale il furlan (compreso quello sudamericano, quindi) ha in comune le origini retoromanze, la grammatica e parte consistente del lessico.

E che poco ha in comune con altri dialetti, soprattutto veneti, forse un po’ sbrigativamente etichettati tutti insieme nel calderone unico del “taliano”, senza la ’i’, e già riconosciuti da anni come lingua ufficiale in quarantaquattro città, Ivorá compresa. Ancora oggi, le parlate venete sono ampiamente in uso: nella città di Antonio Prado, per esempio, oltre l’80% degli abitanti parla veneto-brasiliano. È la “città più italiana del Brasile”, secondo l’Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale. Il centro storico è rimasto pressoché intatto dall’epoca coloniale e ospita regolarmente le riprese di telenovelas sulle grandi migrazioni italiane – per fare un esempio, Un cuore solo, con una Fernanda Torres già straordinaria vent’anni fa.

Gli abitanti di Antonio Prado preparano con orgoglio “la zuppa”, cioè i tortellini in brodo: così come la lingua è stata trasformata dalla coesistenza col portoghese e dall’influenza dei dialetti meridionali dell’immigrazione italiana nelle grandi città, come San Paolo e Rio de Janeiro, la gastronomia ha senz’altro sentito l’influenza di una comunità emiliana arrivata nella stessa area poco prima dell’inizio del ventesimo secolo.

Dal milione e mezzo di italiani immigrati in Brasile tra il XIX e il XX secolo, soprattutto verso le piantagioni di caffè a corto di manodopera dopo l’abolizione della schiavitù, discendono oltre venticinque milioni di brasiliani di oggi. Si stima che circa mezzo milione parlino furlan o talian, un numero impressionante anche rispetto a chi il dialetto lo ha mantenuto vivo nelle regioni d’origine. È vero che le dimensioni continentali aiutano: anche il portoghese sudamericano è parlato da una popolazione venti volte più numerosa di quella del Portogallo stesso. Però negli Stati Uniti, dove di immigrati italiani ne sono arrivati tra cinque e sei milioni, nessun dialetto è sopravvissuto per più di una o due generazioni, neanche il siciliano o il napoletano, fino a un secolo fa diffusissimi nelle “Little Italies” delle grandi città americane. Neanche in una città piccola, orgogliosa e speciale. Come Ivorá, in Brasile.