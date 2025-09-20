Il video dei fratellini in fuga da Gaza rompe anche l’indifferenza più dura

Roma, 20 settembre 2025 – Tra le immagini che arrivano da Gaza, alcune bucano anche la corazza di indifferenza più dura. Come quella di due fratellini profughi in marcia verso il sud della Striscia per sfuggire ai bombardamenti del nord. Il più grande – potrebbe avere 9, 10 anni – porta sulle spalle la sorellina più piccola. Il videoreporter e fotografo palestinese Ahmed Younis li immortala nelle loro espressioni più crude in un filmato diventato virale anche in questa parte del mondo. Il bambino ha il volto coperto di lacrime mentre cammina instancabile, a piedi nudi, tra le macerie. Grida, chiama qualcuno, non ha più la forza e il tempo per piangere. “E’ un viaggio estenuante in condizioni umanitarie disastrose – commenta Younis – una scena che riflette la sofferenza di migliaia di famiglie costrette a fuggire dalla guerra in cerca di sicurezza”.

Un bambino porta sulle spalle la sorellina mentre cammina verso il sud di Gaza (@Ahmed Younis)

La brutale invasione di Gaza non risparmia bambini, donne, anziani che lasciano le proprie abitazioni – quelle rimaste in piedi – e gli ultimi beni per raggiungere le tendopoli di Al Mawasi e le altre aree dei campi profughi del sud. L’Idf le ha definite “zone umanitarie”. Ma di umano qui non c’è niente. Mancano cibo, acqua, e l’essenziale per campare. Anche qui, poi, arrivano le bombe.

Da quando Israele ha lanciato l’ultima offensiva con i tank, sono 450mila le persone fuggite da Gaza City. Almeno su questi numeri palestinesi ed esercito israeliano sono d'accordo. E ieri le Forze armate di Tel Aviv hanno alzato ancora di più i toni, minacciato di usare “una forza senza precedenti”. Lo ha scritto il portavoce di lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, su X, annunciando un ulteriore escalation per convincere ad evacuare. "Le forze israeliane continueranno le loro operazioni con una forza senza precedenti contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche”.

Ma secondo i dati dell’organizzazione indipendente Acled, specializzata nel monitoraggio della violenza, circa 15 palestinesi su 16 uccisi dall'esercito israeliano dall'inizio della sua nuova offensiva a Gaza a marzo erano civili. The Guardian ha rivelato le statistiche interne allo stesso esercito di Netanyahu: tra lo scoppio della guerra nell'ottobre 2023 e maggio di quest'anno le vittime civili sono state l’83%. Solo in questi mesi sono morte a Gaza 16mila le persone.