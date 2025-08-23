I fratelli Menendez restano in carcere, negata la libertà vigilata ai killer resi famosi da Netflix

Roma, 23 agosto 2025 - Respinta la richiesta di libertà vigilata anche a Joseph Lyle Menendez, il giorno dopo il no anche a suo fratello Erik, entrambi condannati l'omicidio dei loro genitori in una villa di Beverly Hills più di trent'anni fa. La commissione californiana non si è fatta convincere dall’imponente campagna a favore dei fratelli condotta da familiari, amici e celebrità come Kim Kardashian.

"Joseph (Lyle) Menendez si è visto negare la libertà vigilata per tre anni durante l'udienza preliminare di oggi", si legge in una breve dichiarazione del Dipartimento di correzione e riabilitazione della California.

Il caso è molto noto negli Stati Uniti visto che il processo, agli inizi degli anni '90, fu uno dei primi trasmessi in televisione anche grazie alla serie drammatica di grande successo di Netflix "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story", a cui si sono sommati negli anni diversi documentari su quell'omicidio col fucile del 1989 e sui racconti della loro infanzia e del loro stile di vita lussuoso.

I fratelli Lyle ed Erik Menendez, hanno ucciso i loro ricchi genitori nella loro villa di Beverly Hills oltre 35 anni fa. Al momento degli omicidi avevano di 18 e 21 anni, e furono accusati di averlo fatto per ereditare la loro fortuna di 14 milioni di dollari. I due, armati di fucili da caccia, spararono 5 volte al padre, Josè Menendez, e freddarono la madre, Kitty Menendez, mentre si allontanava strisciando da loro.

I due fratelli si difesero accusando il padre di abusi sessuali. Furono condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, ma a maggio la loro pena è stata ridotta rendendoli idonei alla richiesta di lasciare il carcere, decisione che deve comunque essere presa da una giuria della commissione competente che ne deve valutare il pentimento e se non rappresentano un pericolo per la società.

Delusione nella Justice for Erik and Lyle Coalition: "Per oltre 35 anni, hanno dimostrato un costante miglioramento. Si sono assunti la piena responsabilità' delle loro azioni", si legge in una nota.