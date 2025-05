La Francia fa retromarcia sulle Ztl

Parigi, 31 maggio 2025 – Introdotte nel 2019 con la legge ‘Clima e Resilienza’, le ZTL francesi sono finite nel mirino di un’alleanza inedita tra i deputati del Rassemblement National, dei Républicains e della France Insoumise, che ne hanno decretato l’abolizione proprio mercoledì 28 maggio. In totale, i voti favorevoli sono stati 98, mentre i contrari — tra cui socialisti, ecologisti e parte dei deputati del partito di Macron — si sono fermati a 54.

“Una vittoria storica per tutti gli automobilisti”, ha esultato Philippe Nozière, presidente della lobby "40 milioni di automobilisti". Una decisione “stupida” e “ingiusta”, ha invece affermato il Comune di Parigi, secondo cui la misura non farà che aggravare il problema delle morti legate all’inquinamento dell’aria.

48.000 morti premature causate dalle polveri sottili

L’assessore comunale ai trasporti della capitale, David Belliard, candidato alle elezioni comunali del 2026 per il partito ecologista, ha criticato aspramente la decisione parlamentare. Secondo lui, saranno le fasce di popolazione più precarie a soffrire maggiormente di questo passo indietro. Solo nella regione parigina, l’inquinamento atmosferico sarebbe responsabile di “oltre 8.000 decessi prematuri”, ha dichiarato Belliard. Un dato che, a livello nazionale, raggiunge le 40.000 unità secondo un rapporto pubblicato da Santé Publique France, l’agenzia di sanità pubblica francese, dopo la pandemia.

La scelta di vietare la circolazione ai veicoli a benzina immatricolati prima del 2006 e ai diesel prima del 2011 nei centri urbani è stata introdotta con l’articolo 119 della legge ‘Clima e Resilienza’, approvata nel 2021 durante il primo mandato di Macron.

Una misura obbligatoria per i comuni francesi con oltre 150.000 abitanti, dove i livelli di biossido di azoto (NO2) e di polveri sottili erano troppo elevati. Ad oggi, sono 24 le città francesi ad aver introdotto le ZTL, tra cui Parigi, Lione, Marsiglia, Strasburgo, Grenoble, Montpellier e Tolosa.

Le ZTL, una misura socialmente ingiusta?

Le forze di destra considerano le ZTL una misura socialmente ingiusta: “Le ZTL non servono a niente”, ha dichiarato il deputato del Rassemblement National (RN), Pierre Meurin. La scelta della France Insoumise (LFI) di votare insieme all’estrema destra può sorprendere, considerando che il partito di Jean-Luc Mélenchon è da sempre attento alle tematiche ambientali. Dal 2022, però, LFI ha richiesto una moratoria sulla creazione di nuove ZTL, sostenendo che penalizzerebbero soprattutto i residenti delle periferie, “colpevolizzandoli”.

In nome del dovere dello Stato di garantire a tutti il diritto alla mobilità, secondo LFI le ZTL colpirebbero ingiustamente 15 milioni di francesi, impossibilitati ad acquistare un veicolo elettrico o con motore termico di ultima generazione. La soluzione sarebbe investire e migliorare il trasporto pubblico, sostengono i deputati LFI.

La possibile censura del Consiglio Costituzionale

Il voto dell’Assemblea nazionale mette in difficoltà il governo francese, già condannato più volte dal Consiglio di Stato e dalla Corte di giustizia europea per non aver protetto abbastanza i cittadini francesi dai livelli eccessivi di inquinamento atmosferico.

Agnès Pannier-Runacher, ministra della Transizione ecologica, aveva tentato di introdurre un emendamento per salvaguardare almeno le ZTL delle due principali agglomerazioni francesi, Lione e Parigi, ma senza successo. La salvezza per il governo potrebbe arrivare dal Consiglio Costituzionale, grazie a un cavillo legislativo: l’articolo sull’abolizione delle ZTL sarebbe infatti troppo distante dal contenuto principale della legge sulla semplificazione normativa.