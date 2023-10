Francia, un 20enne ceceno assalta un liceo al grido 'Allah Akbar'. Ucciso a coltellate un insegnante, diversi i feriti

Parigi, 13 ottobre 2023 - Al grido 'Allah Akbar' un ragazzo ceceno 20enne, un ex alunno, ha dato l'assalto a una scuola di Arras uccidendo a coltellate un insegnante e ferendo diversi studenti prima di essere fermato dagli agenti di polizia intervenuti. L'aggressione di stampo terroristico è avvenuta nel liceo Gambetta-Carnot della cittadina a sud di Lens. Le forze dell’ordine hanno fermato anche il fratello dell’aggressore. Al momento comunque l'inchiesta non è stata ancora affidata all'antiterrorismo, spiega il canale Bfmtv. Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà ad Arras ha annunciato l'Eliseo.

Le fonti della polizia citate dalla stampa francese hanno confermato l'uccisione dell'insegnante e diversi feriti, due sono in condizioni gravi. L'aggressore è stato arrestato. Gérald Darmanin, ministro dell'interno, ha confermato che il ragazzo ha gridato 'Allah Akbar'.

Il quotidiano locale, La Voix Du Nord, scrive: "Gli alunni sono stati confinati nelle loro rispettive classi", e riporta la testimonianza di alcuni studenti: "Stavamo uscendo dalla classe per andare a mensa, abbiamo visto un tipo con due coltelli attaccare il prof con del sangue addosso. Ha tentato di calmarlo per proteggerci. Ci ha detto di andare via, non capivamo bene, abbiamo iniziato a correre ed altri sono risaliti ai piani alti".

L'assalitore era schedato 'S'

Il giovane 20enne ceceno che oggi ha assaltato la sua ex scuola, uccidendo un insegnante e ferendo diversi studenti, alcuni in modo grave, era conosciuto alle forze dell'ordine transalpine perché era stato schedato come "S", che nel sistema francese significa "a rischio radicalizzazione", ed era quindi sorvegliato dai servizi di sicurezza.

Il professore ucciso insegnava letteratura

La vittima del giovane 20enne insegnava letteratura, riferisce BFMTV. Gravissimo un dipendente della scuola, ferito con diverse coltellate, mentre un altro insegnante è stato colpito in maniera più lieve. Invece nessuno studente è ricorso alle cure dei sanitari.

Il fratello dell’aggressore fermato davanti un'altra scuola

Il fratello del 20enne di origini cecene che ha seminato morte e feriti al liceo Gambetta è stato trovato davanti un'altra scuola ed è stato arrestato, riferiscono i media. Non sarebbe stato in possesso di armi.

Tre anni fa l'insegnante decapitato da un 18enne ceceno

La violenta aggressione al liceo di Arras riporta alla mente quanto successe tre ann fa sermpre per mano di terroristi di origine cecena: il 16 ottobre del 2020 Samuel Paty fu ucciso e decapitato fuori della sua scuola, in un sobborgo di Parigi, perché durante un dibattito in classe sulla libertà di espressione aveva mostrato delle caricature del profeta Maometto. In quell'occasione il killer fu 18enne rifugiato ceceno Abdoullakh Anzorov, ucciso in seguito dalla polizia. Il giovane si era radicalizzato all'estremismo islamico.