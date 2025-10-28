Roma, 28 ottobre 2025 – La Francia prevede di inviare un contingente di circa 2.000 soldati in Ucraina. Lo ha riferito il Servizio di intelligence estero russo (Svr), precisando che "la spina dorsale della formazione sarà composta da truppe d'assalto della Legione straniera francese, provenienti principalmente dai paesi latino-americani".

Secondo l'intelligence estera russa il presidente francese Emmanuelle Macron avrebbe intenzione di inviare 2000 soldati in Ucraina

Secondo l'agenzia, le truppe sono già state dispiegate nelle aree della Polonia al confine con l' Ucraina, dove stanno svolgendo addestramento al combattimento. Il contingente comprenderà sia soldati semplici che ufficiali. Se informazioni su questi piani dovessero trapelare – anticipa l'Svr – Parigi dichiarerebbe di inviare solo un piccolo gruppo di istruttori per addestrare gli ucraini mobilitati.

L'intelligence ha aggiunto che la Francia sta rapidamente creando ulteriori posti letto negli ospedali per accogliere i feriti e che i medici stanno seguendo una formazione specifica per lavorare sul campo.

L'Svr ha aggiunto che il presidente Emmanuel Macron, disperando di riuscire a guidare la Francia fuori dalla crisi economica che sta attraversando, sogna l'intervento e non ha abbandonato la speranza di passare alla storia come leader militare. "Napoleone, Carlo XII, Macron: una traiettoria discendente. Secondo le informazioni ricevute dall'Svr, il presidente francese Macron sogna un intervento militare in Ucraina. Avendo fallito come politico e disperando di riuscire a guidare il Paese fuori dalla sua prolungata crisi socioeconomica, non ha perso la speranza di passare alla storia come leader militare", si legge nel rapporto.

Il Ministero degli Esteri russo ha sottolineato che qualsiasi dispiegamento di truppe dei paesi membri della Nato in Ucraina è inaccettabile per Mosca e comporta il rischio di una brusca escalation. Il ministero ha definito le dichiarazioni sul possibile dispiegamento di truppe un incitamento al proseguimento delle ostilità.

Informazioni che arrivano a poche ore dalla notizia che la Francia consegnerà nei prossimi giorni ulteriori missili antiaerei Aster all'Ucraina, come anche aerei da caccia Mirage: è quanto riferito da Emmanuel Macron, al tavolo dei Volenterosi in corso a Londra.

"Consegneremo nei prossimi giorni dei missili Aster aggiuntivi, nuovi programmi di formazione e nuovi Mirage", ha dichiarato il presidente videocollegato da Parigi, senza fornire ulteriori dettagli. Finora, la Francia ha inviato a Kiev tre Mirage 2000 sui sei promessi all'Ucraina, in particolare, per le necessità di formazione dei piloti ucraini. Uno degli apparecchi è stato abbattuto a luglio.