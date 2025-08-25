Francia sotto choc per il serial killer della Senna: 4 morti in pochi giorni. Preso un sospetto, ma dubbi sull’identità

Parigi, 25 agosto 2025 - Francia sotto choc per il serial killer della Senna. Mercoledì 13 agosto quattro corpi sono stati rinvenuti nello stesso tratto di fiume. Secondo l'emittente Bfmtv c'è un sospetto, già incriminato e in custodia, su cui punta la Procura di Creteil con un'accusa, per ora, di "concorso in omicidio". Ma l'identità dell'uomo resta "incerta", infatti identificato come Ahmed Ben Ali, nato a Orano (Algeria) il 6 settembre 2000, sarebbe in possesso di un altro documento che fa ipotizzare che possa trattarsi invece di un cittadino tunisino, giunto in Francia tre anni fa e residente da circa otto mesi sulle rive della Senna a Choisy-le-Roi, poco lontano dal luogo del ritrovamento dei corpi.

Le vittime, tutte uccise nell'arco di 16 giorni, sono state trovate dopo che un testimone aveva dato l'allarme vedendo un corpo nella Senna. Di lì a poco gli agenti intervenuti hanno recuperato un secondo corpo sommerso, e altri due sono stati trovati dalla brigata fluviale. Alcuni corpi erano in acqua da giorni. Secondo una ricostruzione delle autorità le vittime sono un francese di 48 anni, un algerino di 21 anni e due senzatetto: un tunisino di 26 anni e un altro algerino sempre di 21 anni. La prima vittima sarebbe stato un algerino di 21 anni, scomparso il 26 luglio nei pressi dell'abitazione del sospettato. Poi 5 giorni dopo, il 31 luglio, è svanito nel nulla il tunisino di 26 anni, che frequentava abitualmente il luogo dove viveva il sospettato e vi passava la notte. Il 4 agosto è stato trovato l'altro algerino di 21 anni, e l'11 agosto il francese di 48 anni, l'unico identificato come omosessuale.

I primi due corpi sono stati identificati confronto del Dna e gli altri attraverso il registro nazionale delle impronte genetiche. I motivi che hanno spinto il sospetto a uccidere 4 persone, se sono più di tre le vittime in Francia si parla di serial killer, sarebbero legati all'orientamento sessuale, e inoltre i cadaveri sono stati trovati in un tratto della Senna che costeggia un luogo noto per incontri omosessuali.