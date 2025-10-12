Francia senza governo. Lecornu, la conta dei voti. È nelle mani dei socialisti

Riuscirà Lecornu a formare un governo più duraturo del precedente, caduto dopo appena 14 ore? Incaricato nuovamente dal capo dello Stato di formare un governo, Sébastien Lecornu si trova in una situazione ancora più difficile rispetto alla scorsa settimana.

"La vita politica è difficile. Non è tutto questione d’ambizione, ma anche di dovere. È così che funziona la democrazia", sono state le sue prime parole dopo aver accettato di ritornare al palazzo di Matignon, sede del primo ministro.

La democrazia francese, però, non sembra funzionare molto in quest’ultimo periodo e la missione del "monaco soldato", come si è definito lui stesso al telegiornale, è quasi impossibile: il centrodestra guidato dall’ex ministro dell’Interno Bruno Retailleau, ha dichiarato sabato mattina che "le condizioni" di una sua partecipazione al governo, e quindi del suo partito, "non sussistono più", mentre Édouard Philippe, leader del blocco centrista Horizons ed ex premier durante il primo mandato di Macron, attende le "proposte concrete" del premier per il Paese, prima di pronunciarsi.

Senza una maggioranza solida e minacciato dalla sfiducia promessa dal Rassemblement national, prima forza politica all’Assemblea nazionale, dalla France insoumise di Mélenchon, dagli ecologisti e dal Partito comunista, il futuro di Lecornu è nelle mani del Partito socialista. Un sostegno tutt’altro che scontato: i socialisti, delusi dall’esito della riunione di due ore di venerdì, esigono una "sospensione immediata" della riforma delle pensioni, una misura di giustizia fiscale come l’introduzione della "tassa Zucman" sui patrimoni dei più ricchi e la rinuncia al passaggio forzoso delle leggi – l’articolo 49, comma 3 della Costituzione – per consentire al Parlamento di discutere e modificare i testi.

In mancanza di questi elementi, anche il Partito socialista voterà la sfiducia al nuovo governo Lecornu, prolungando la lunga agonia politica che colpisce la Francia da ormai 15 mesi.

L’Eliseo, rimasto sordo alle richieste dei partiti di sinistra – la leader dei Verdi, Marine Tondelier, ha parlato di un presidente sempre più isolato e arroccato sulle proprie posizioni: "Più è solo, più si chiude nella sua idea iniziale" – ha comunque dato "carta bianca" a Lecornu per formare il governo e convincere le varie forze politiche a non farlo cadere.

Il premier ha promesso quindi di circondarsi di ministri dal profilo più "tecnico", esterni alle logiche di partito e privi di ambizioni presidenziali in vista delle elezioni del 2027. Un modo per "rompere" davvero con il passato e soprattutto trovare un accordo, senza interferenze, sul testo della legge di bilancio.

Sébastien Lecornu ha 24 ore di tempo per presentare i nuovi ministri e sottoporre la bozza della manovra finanziaria al Parlamento domani, in modo che possa passare esaminata e votata delle camere entro il 31 dicembre 2025. In caso contrario, la crisi economica rischia di prendere il sopravvento su quella politica.