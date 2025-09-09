Chi è Sébastien Lecornu, il nuovo premier francese, fedelissimo di Macron

Parigi, 9 settembre 2025 – “Il Presidente della Repubblica ha nominato il signor Sébastien Lecornu Primo ministro. Lo ha incaricato di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento al fine di adottare un bilancio per la Nazione e di costruire gli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi”.

Sebastien Lecornu nominato nuovo primo ministro da Emmanuel Macron

Nemmeno 24 ore dopo il voto di sfiducia, Emmanuel Macron ha scelto il successore di François Bayrou, che ha rassegnato le proprie dimissioni nel primo pomeriggio del 9 settembre. Il nome scelto da Emmanuel Macron non è altri che l’attuale ministro della Difesa, 39 anni, al comando del Ministero della Difesa e delle Forze armate francesi dal 20 maggio 2022. Emmanuel Macron scarica quindi sul suo alleato più fedele – Lecornu è l’unico ministro sopravvissuto ai rimpasti e alle cadute degli ultimi tre esecutivi francesi - il compito di formare un governo, guidato dall’interesse della “difesa dell’indipendenza e della potenza francese”, e della “stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese”, recita il comunicato stampa diffuso dall’Eliseo poco prima delle 20. Discreto, reputato per le sue doti di abile negoziatore, Sébastien Lecornu è considerato il protégé di Emmanuel Macron ed era stato sul punto di accedere a Matignon già 9 mesi fa, prima che Emmanuel Macron facesse retromarcia, costretto all’ultimo - e dopo un’accesa discussione – a ripiegare su François Bayrou. La decisione di Emmanuel Macron non è dettata solo dalla situazione geopolitica, che richiede una figura esperta dei vari conflitti in corso, né tantomeno dallo stretto legame che lega i due uomini, Sébastien Lecornu ha sempre affermato di “non essere candidato a niente”, un criterio importante in ottica elezioni presidenziali del 2027.

Nato l’11 giugno 1986 a Eaubonne, comune dell’hinterland parigino, Sébastien Lecornu si laurea in diritto, lanciandosi già a 16 anni in politica come militante dell’UMP – il partito di centrodestra cofondato da Jacques Chirac nel 2002, antenato dei Républicains. Dopo una breve comparsa al ministero dell’agricoltura tra il 2009 e il 2012, nella squadra di Bruno Le Maire, Lecornu è eletto sindaco del comune di Vernon nel 2014 e presidente del Consiglio dipartimentale dell’Eure nel 2015. Il giovane prodigio della politica conosce un’ascesa rapida tra le fila dei Républicains prima e poi di En Marche, il movimento creato da Emmanuel Macron nel 2017. Segretario di Stato al fianco dell’ex ministro della Transizione ecologica Nicolas Hulot, Sébastien Lecornu scala le gerarchie dei vari governi che si susseguono: nel 2018 diventa Ministro incaricato delle collettività territoriali, nel 2020 prende le redini del Ministero dei territori d’Oltremare, prima di insediarsi come ministro delle Forze armate francesi. Nell’estate del 2023, Sébastien Lecornu conferma la sua abilità ottenendo quello che molti considerano il suo maggiore successo politico prima della nomina di oggi: l’adozione della legge di programmazione militare francese, che porta la spesa militare a 413 miliardi di euro nel periodo 2024-2030, senza ricorrere alla fiducia parlamentare.

Nonostante ciò, Lecornu trascorre una vita lontana dai riflettori, senza profili social, riservato sulla sua vita privata. In un’intervista a Le Monde rivendica il suo stile di vita sobrio: “ho bisogno di calma, con il mio cane, i miei libri e il mio giardino”. Il nuovo premier francese non ha mai nascosto la sua fedeltà verso il presidente: “quando si è parte di un’avventura politica, si è leali nei confronti di chi vi ha nominato”, aveva dichiarato Lecornu il 26 ottobre 2024 durante un talk show sul canale televisivo francese France 2, in una delle sue rare apparizioni in televisione. Il passaggio del testimone avverrà domani a mezzogiorno, mentre fuori dalle mura del Palazzo di Matignon la collera popolare darà il benvenuto al nuovo premier scandendo le parole “dimissioni”. Non si sono fatte attendere le reazioni dei leader dei principali partiti: Bruno Retailleau si congratula con Emmanuel Macron per non aver nominato un primo ministro socialista, Gabriel Attal augura “successo” al nuovo premier, la presidente della Camera dei deputati, Yaël Braun-Pivet è convinta che Lecornu sia in grado di “riunire” mentre Jean-Luc Melénchon critica “una triste commedia di sdegno verso il Parlamento, gli elettori e la decenza politica”. Più criptico e cauto il Partito socialista, su cui dovrà inevitabilmente contare l’esecutivo proposto da Lecornu: “Emmanuel Macron si ostina in una direzione verso la quale nessun socialista si avventurerà. Quella che ha condotto al fallimento e al disordine e che aggrava la crisi, la sfiducia e l’instabilità", afferma il PS in un comunicato, reclamando tra le righe delle concessioni importanti sulla “giustizia fiscale, ecologica” e per migliorare il potere d’acquisto dei francesi. Marine Le Pen invece, capogruppo del primo partito all’Assemblea nazionale, reagisce con una metafora militare: “Il Presidente spara l’ultima pallottola del Macronismo, asserragliato con la sua cerchia stretta di fedeli” e promettendo che, “dopo le prossime elezioni legislative, il Primo ministro si chiamerà Jordan Bardella”.