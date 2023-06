Francia, terza notte di violenze: 667 arresti e 249 agenti feriti. Macron lascia prima il vertice per riunione d’emergenza

Parigi, 30 giugno 2023 - Nella terza notte consecutiva di rivolte e violenze in tutta la Francia, conseguenza dell'uccisione a Nanterre del giovane Nahel da parte di un poliziotto, 249 agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti, nessuno in modo grave.

Sono 667 le persone arrestate nella notte, come scritto su Twitter dal ministro dell’Interno Gerald Darmanin. “La notte scorsa, polizia, gendarmi e pompieri hanno affrontato nuovamente con coraggio una violenza rara. In linea con le mie precise indicazioni, hanno compiuto 667 arresti", ha comunicato.

TOPSHOT-FRANCE-CRIME-POLICE

Le forze dell'ordine mobilitate a livello nazionale per far fronte alle proteste in tutto il Paese sono ammontate a 40 mila agenti.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, lascerà in anticipo il vertice Ue in corso a Bruxelles per rientrare a Parigi e presiedere alle 13 la riunione di emergenza per gli scontri nel Paese, mentre il vicepresidente del Parlamento francese Sebastien Chenu, del Rassemblement national di Marine Le Pen, ha chiesto che il governo stabilisca lo stato di emergenza e il coprifuoco nei quartieri francesi al centro della terza notte di violenze. Ieri l'esecutivo aveva escluso lo stato di emergenza, sostenendo che non era fra le opzioni previste. "Chiediamo innanzitutto il coprifuoco e poi lo stato di emergenza e la mobilitazione di tutti i mezzi per la sicurezza nel nostro Paese", ha dichiarato sul canale LCI l'esponente del partito nazionalista. "Lo reclamiamo perché oggi le violenze sono tanto estese da rendere necessaria un'azione immediata. Ci vuole grande fermezza", ha detto Chenu.

Scontri in Francia (Afp)

"Atti intollerabili e ingiustificabili". La prima ministra Elisabeth Borne ha definito in questi termini oggi i disordini in corso da tre giorni in più città e regioni della Francia. Le dichiarazioni sono state rilasciate dopo un incontro del cabinetto di governo nella residenza ufficiale dell'Hotel de Matignon, a Parigi. Il giovane Nahel, con origini algerine, era alla guida di un’auto quando non avrebbe obbedito a una richiesta di stop degli agenti. Uno dei poliziotti ha allora aperto il fuoco, uccidendo il giovane.