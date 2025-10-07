Francia Premier per un giorno

E sono cinque! Dopo Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier e François Bayrou, Sébastien Lecornu è il quinto presidente del Consiglio francese – in meno di due anni – a cadere nel baratro di Matignon. Nominato da Macron appena 27 giorni fa, avrebbe dovuto presentare ufficialmente ieri mattina l’elenco dei nuovi ministri: invece ha presentato le proprie dimissioni.

Passerà alla storia, povero Lecornu, per aver battuto il record della più breve durata di un governo in Francia: poco più di 13 ore, esattamente 836 minuti. Domenica sera sembrava tutto pronto: 18 ministri di centrodestra, tra cui diversi macronisti, erano pronti per la cerimonia d’insediamento. Lunedì mattina il colpo di scena: il ministro dell’Interno uscente (riconfermato), Bruno Retailleau, si è drasticamente opposto alla nomina di Bruno Lemaire a ministro della Difesa. "Non ne sapevo nulla, Lecornu mi ha ingannato, me lo ha detto solo all’ultimo momento; è venuta meno la mia fiducia in lui", si è giustificato Retailleau, leader della destra repubblicana (Lr), che ha fatto sapere di essere pronto a censurare il nuovo governo, se si fosse insistito con Lemaire.

Trafitto dalle frecce non solo dei nemici, ma perfino degli ‘amici’, il San Sebastiano della politica francese ha dovuto capitolare, ma si è tolto la soddisfazione della replica: ha deplorato il "risveglio di appetiti partigiani legati alla futura presidenziale" e ha ribadito che "bisogna privilegiare il Paese, non il partito".

Tutti hanno compreso l’allusione: sullo sfondo c’è la lotta implacabile per l’Eliseo, cui aspirano non solo Marine Le Pen (estrema destra) e Jean-Luc Mélenchon (estrema sinistra), ma anche esponenti gollisti (Bruno Retailleau) e macronisti (Bruno Lemaire). Quest’ultimo, per sette anni ministro dell’Economia, sembrava aver abbandonato la politica; proporlo alla Difesa avrebbe significato, secondo Retailleau, risvegliare ambizioni elettorali ormai sopite. "È assurdo – ha commentato il ministro dell’Interno – mandare in pista un ‘vecchio ronzino’ proprio quando gli elettori chiedono volti nuovi; un ex ministro, oltretutto, che ha promosso debiti per mille miliardi di euro nel momento in cui la Francia doveva invece tenere i conti in ordine…"

‘Bruno contro Bruno’: potrebbe essere il titolo di una serie a tinte fosche. Con la caduta del quinto governo in pochi mesi, la Francia si trova esposta a una crisi politica senza precedenti, la più grave da decenni. Come sempre, l’ultima parola spetta a Macron (che ormai non piace più a nessuno). Il capo dello Stato nutre ancora qualche speranza. Le strade obbligate sembrano tre: 1) nominare un nuovo primo ministro, col rischio che venga di nuovo bocciato; 2) sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni, come vorrebbe il Rassemblement National (che non chiede con forza le dimissioni di Macron solo perché Marine Le Pen, per via della condanna in primo grado per lo scandalo legato alla gestione dei fondi europei, non può al momento candidarsi), che potrebbero tuttavia portare a risultati identici a quelli precedenti; 3) dimettersi da presidente, come chiedono soprattutto gli estremisti di sinistra, abbandonando il Paese al suo destino. Quest’ultima ipotesi è però considerata assurda.

Ma forse c’è un’altra via: ieri sera Macron ha chiesto al dimissionario Lecornu di "condurre le ultime discussioni con le forze politiche per la stabilità del Paese". Si apre uno spiraglio, poiché Bruno Lemaire ha deciso di rinunciare alla nomina "per permettere la ripresa delle discussioni e arrivare alla formazione di un nuovo governo". Lecornu ha tempo fino a domani per rispondere; in ogni modo non farà più il premier. Quanto a Macron, in caso di fallimento delle discussioni "si assumerà le proprie responsabilità". Traduzione: nuove elezioni in vista.