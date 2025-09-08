Francia, oggi il voto di fiducia a Bayrou. A che ora si saprà l’esito e cosa c’è in ballo

Roma, 8 settembre 2025 – In Francia è il giorno del voto di fiducia (previsto verso le 19) al primo ministro François Bayrou. Praticamente scontata la bocciatura da parte dell'Assemblea Nazionale, in stallo da oltre un anno e ancora più profondamente divisa di quanto non lo sia stata negli ultimi decenni. Il timore però è che il quasi inevitabile allontanamento del 74enne capo del governo, dopo nove mesi di mandato giudicati inefficaci, non servirà a rompere la situazione di stallo politico nel Paese.

Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra RN (Rassemblement National), ha accusato Bayrou di aver commesso un "suicidio politico". Il primo ministro, a caccia del consenso, ha dato personalmente il via al voto di fiducia a sorpresa, cercando, come ha spiegato, di "scioccare" i politici e convincerli a trovare un accordo su un modo per affrontare l'imminente crisi legata alla crescita del debito pubblico. Il primo ministro ha definito il periodo "terribilmente pericoloso, un momento di esitazione e agitazione", avvertendo che sarebbe corso un "alto rischio di disordini e caos" se il Parlamento non avesse sostenuto una manovra di austerità, il cui obiettivo era tagliare la spesa pubblica di 44 miliardi di euro.

La sua mossa, però, non sembra possa sortire l’effetto sperato. Così il presidente Emmanuel Macron sta già lavorando dietro le quinte per trovare il suo successore, ma l'impresa appare ardua, anche se il Partito socialista, e in particolare il suo segretario, Olivier Faure, si è candidato a guidare il governo.

