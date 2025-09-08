Francia, oggi il voto di fiducia a Bayrou. A che ora si saprà l’esito e cosa c’è in ballo

Roma, 8 settembre 2025 – In Francia è il giorno del voto di fiducia (previsto verso le 19) al primo ministro François Bayrou. Praticamente scontata la bocciatura da parte dell'Assemblea Nazionale, in stallo da oltre un anno e ancora più profondamente divisa di quanto non lo sia stata negli ultimi decenni. Il timore però è che il quasi inevitabile allontanamento del 74enne capo del governo, dopo nove mesi di mandato giudicati inefficaci, non servirà a rompere la situazione di stallo politico nel Paese.
Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra RN (Rassemblement National), ha accusato Bayrou di aver commesso un "suicidio politico". Il primo ministro, a caccia del consenso, ha dato personalmente il via al voto di fiducia a sorpresa, cercando, come ha spiegato, di "scioccare" i politici e convincerli a trovare un accordo su un modo per affrontare l'imminente crisi legata alla crescita del debito pubblico. Il primo ministro ha definito il periodo "terribilmente pericoloso, un momento di esitazione e agitazione", avvertendo che sarebbe corso un "alto rischio di disordini e caos" se il Parlamento non avesse sostenuto una manovra di austerità, il cui obiettivo era tagliare la spesa pubblica di 44 miliardi di euro.
La sua mossa, però, non sembra possa sortire l’effetto sperato. Così il presidente Emmanuel Macron sta già lavorando dietro le quinte per trovare il suo successore, ma l'impresa appare ardua, anche se il Partito socialista, e in particolare il suo segretario, Olivier Faure, si è candidato a guidare il governo.
Le news in diretta
"Voi potete far cadere il governo, non potete cancellare la realtà": ha concluso il suo discorso dopo 45 minuti il primo ministro François Bayrou. Grida e applausi hanno accolto le sue parole, poi la parola è passata alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari.
"Mi ha colpito vedere quanto i giovani si sentano una generazione sacrificata e dicano 'noi non avremo nessuna pensione'", ha detto il primo ministro francese François Bayrou davanti ai deputati durante il dibattito sulla fiducia al governo. Rivolto ai banchi della sinistra che lo fischiavano, ha poi aggiunto: "Oh, lo so bene che voi vorreste che aumentassero ancora gli oneri sulle loro spalle. Ebbene, noi crediamo esattamente il contrario. Noi pensiamo che bisogna alleggerirli - ha detto interrotto stavolta da applausi - in modo che siano liberati dalla schiavitù nella quale li sprofondiamo".
"Dobbiamo agire subito per non accumulare altro debito", "ridurre il debito è vitale", l'obiettivo è "nel 2029 arrivare alla soglia del 3% del deficit annuale in modo da non fare più aumentare il debito", ha insistito il primo ministro francese François Bayrou rivolgendosi all'Assemblea Nazionale. "Spendere è diventato un riflesso e, peggio ancora, una dipendenza. Le spese ordinarie del Paese, le spese per la nostra vita quotidiana, per i servizi pubblici, per le pensioni, ci siamo abituati a finanziarle a credito", accumulando un peso "schiacciante di 3.415 miliardi di euro di debito". "Il nostro Paese lavora, crede di arricchirsi e ogni anno diventa più povero. È un'emorragia silenziosa, sotterranea, invisibile e insopportabile ", ha continuato Bayrou. "La sottomissione al debito è come la sottomissione alla forza militare: sottomessi dalle armi o dai creditori, in entrambi i casi perdiamo la nostra libertà", ha rimarcato il primo ministro.
Il primo ministro Bayrou ha sottolineato che sono 51 anni che la Francia non pareggia il debito pubblico, la cui riduzione è una ''questione di urgenza vitale". Dinanzi ai deputati, il premier ha evocato il debito colossale che pesa sulla seconda economia della zona euro nonché l'"urgenza vitale'' di risanare le finanze pubbliche del Paese. "Ogni anno la Francia, produce debito per un totale di 50 miliardi di euro circa - ha aggiunto snocciolando i numeri -. A fronte di questi 50 miliardi, nel 2020 le annualità che dovevamo versare rappresentavano circa 30 miliardi all'anno. Nel 2024 erano salite a 60 miliardi, quest'anno a 67 miliardi. E alla fine del decennio, secondo la Corte dei Conti, a 107 miliardi".
"Questa prova di verità, con il consenso del Presidente, è qualcosa che volevo", ha esordito Bayrou rivolto ai parlamentari nel suo discorso di politica generale. "Il rischio più grande sarebbe stato non correre rischi e continuare a fare politica come al solito", ha aggiunto il capo del governo francese evocando "la questione storica" del debito pubblico. "Quello di cui ci occupiamo oggi non è una questione politica: è una questione storica. Le questioni politiche sono questioni per le prossime elezioni, ma le questioni storiche sono questioni per la prossima generazione", ha proseguito.
Il primo ministro francese François Bayrou sta tenendo il suo discorso di politica generale all'Assemblea Nazionale, a questo seguirà il voto sulla fiducia in base a quanto prevede l'articolo 49 della
Costituzione. L'esito della votazione dovrebbe arrivare verso le 19. Stando a quanto annunciato nei giorni scorsi dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai principali partiti di sinistra, l'esecutivo francese ha poche speranze di restare in piedi.