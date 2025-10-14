La mossa di Lecornu: “Riforma delle pensioni sospesa fino al 2027”. Il nuovo governo francese al banco di prova dell’Assemblea

Parigi, 14 ottobre 2025 – Sebastien Lecornu pronto a congelare la riforma delle pensioni. E’ il momento della verità in Francia per il nuovo premier alle prese con il secondo tentativo di formare un governo in pochi giorni. Dopo un primo esecutivo lampo, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha nuovamente designato il premier dimissionario che oggi si è presentato all’Assemblea Nazionale.

Sebastien Lecornu parla all'Assemblea Nazionale (Epa via Ansa)

Nel suo discorso il primo ministro ha annunciato la sospensione della legge sulla previdenza del 2023, condizione sine qua non posta dai socialisti per sostenere il nuovo governo. Senza i voti del Partito di Olivier Faure, calcoli alla mano, Lecornu non avrebbe la maggioranza.

Il Lecornu II è il secondo esecutivo francese in una settimana: il primo è caduto dopo 14 ore tra le proteste per la mancanza di volti nuovi. Lunedì scorso Lecornu, alleato di Emmanuel Macron, si è dimesso ed è poi stato riconfermato dal presidente francese venerdì sera; domenica ha infine formato un nuovo governo. Il banco di prova è oggi.

Nel suo discorso all’Assemblea, Lecornu ha annunciato la sospensione della riforma delle pensioni “fino alle elezioni presidenziali del 2027”, sacrificata il nome della stabilità e della possibilità di dare un bilancio alla Francia entro fine anno. Le sue parole sono state accolte dall’applauso dei parlamentari del Partito Socialista, che fino a oggi avvertiva: “Se le nostre richieste non saranno accolte, questa sera presenteremo una mozione di sfiducia”.

Già depositate all'Assemblea nazionale le mozioni di censura del Rassemblement National (Rn) e de La France insoumise (Lfi), che saranno esaminate intorno alle 21.30. Se anche il Partito socialista dovesse presentare una sua mozione – eventualità che ad ora sembrerebbe scongiurata – tutti i documenti potrebbero essere esaminati giovedì sera.

Dopo il discorso di Lecornu, ecologisti e comunisti si sono già pronunciati contro il nuovo governo. I socialisti, prima dell'intervento in aula del capogruppo Boris Vallaud, si sono riuniti nei locali dell'Assemblée Nationale per prendere una decisione comune. Se tutti i 69 deputati del Ps fossero compatti nel non votare la sfiducia, resterebbero una ventina di voti di vantaggio al governo per andare avanti.