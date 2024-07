Cosa succede in Francia dopo le elezioni, la diretta: Macron respinge le dimissioni di Attal

15:01

S&P avverte, rating a rischio, scelte del governo cruciali

“L’approccio del prossimo governo in materia di finanze pubbliche e di riforme economiche e di bilancio potrebbe essere fondamentale per determinare l’affidabilità creditizia della Francia”. Così S&P in un report sui risultati delle elezioni francesi. Come indicato nel report ‘France Long-Term Rating Lowered To ‘AA-‘ From ‘AA’ On Deterioration Of Budgetary Position; Outlook Stable’, pubblicato il 31 maggio 2024, “l’Outlook stabile di S&P sulla Francia riflette le aspettative dell’agenzia di rating che la crescita economica reale acceleri e sostenga il consolidamento del bilancio, anche se non abbastanza da ridurre il già elevato rapporto debito pubblico/pil, si legge.