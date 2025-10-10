Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu premier

Parigi, 10 ottobre 2025 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. In precedenza il numero uno dell'Eliseo, dopo la riunione con i partiti che non vogliono sciogliere l'assemblea nazionale, aveva affermato che esisteva "un cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione", termine utilizzato in Francia per indicare lo scioglimento parlamentare.

Macron evita la dissoluzione dell’Assemblea nazionale

Secondo i media vicini al presidente, Macron vorrebbe evitare nuove elezioni. Due giorni fa lo stesso Lecornu, premier da 24 ore, appena dimessosi aveva parlato di 48 necessarie per conoscere la decisione del presidente. Secondo il suo entourage il presidente si esprimerà "dopo la formazione di un governo".

Lecornu accetta: “Farò di tutto per riuscire”

Lecornu ha accettato l'incarico e su X ha scritto: "Accetto per dovere la missione affidatami dal Presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di una Legge di bilancio entro la fine dell'anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali. Farò di tutto per riuscire in questa missione: dobbiamo porre fine a questa crisi politica che sta esasperando il popolo francese, e a questa instabilità, che è dannosa per l'immagine della Francia e per i suoi interessi".

"Tutte le questioni sollevate durante le consultazioni condotte in questi giorni - ha spiegato Lecornu - saranno oggetto di dibattito parlamentare", sottolineando che "il risanamento delle nostre finanze pubbliche rimane una priorità per il nostro futuro e la nostra sovranità" e che "chi entra a far parte del governo deve impegnarsi a disimpegnarsi dalle ambizioni presidenziali per il 2027".

Fonti Eliseo: Lecornu ha carta bianca

Una persone vicina a Macron ha fatto trapelare che il presidente "dà carta bianca al primo ministro" per "i negoziati" con i partiti politici e "le proposte di nomina". La nomina di Lecornu è avvenuta esattamente alla scadenza del termine di 48 ore che Emmanuel Macron si era fissato mercoledì sera per designare un nuovo capo del governo.