Francia, Macron nomina il nuovo governo Lecornu: l’elenco dei ministri

Parigi, 5 ottobre 2025 – Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come “ossatura” del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo annuncia l'Eliseo. Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi.

Tra le conferme, quella di Bruno Retailleau alla guida del ministero dell'Interno, Gérald Darmanin al ministero della Giustizia, Annie Genevard al ministero dell'Agricoltura, Catherine Vautrin al ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà, Rachida Dati al ministero della Cultura e Jean-Noël Barrot al ministro per l'Europa e gli Affari Esteri. Tra le altre nomine Elisabeth Borne assume la guida del ministero dell'Istruzione Nazionale, Manuel Valls è ministro dei Territori d'Oltremare, Bruno Le Maire ministro delle Forze Armate, Roland Lescure ministro dell'Economia e delle Finanze. Éric Woerth è ministro della pianificazione territoriale, del decentramento e dell'edilizia abitativa, Agnès Pannier-Runacher, ministra della Transizione Ecologica, Amélie de Montchalin ministra dei conti pubblici, Naïma Moutchou, ministro della Trasformazione e della Funzione Pubblica, Digitale, Philippe Tabarot , ministro dei Trasporti, Marina Ferrari ministro dello Sport, Aurore Bergé , ministra per la Parità tra Donne e Uomini, portavoce del Governo, Mathieu Lefèvre, ministro delegato per le relazioni con il Parlamento.