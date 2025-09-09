La Francia rischia di piombare nel caos

09:07

Trovate 5 teste di maiale davanti alle moschee di Parigi

Almeno cinque teste di maiale sono state trovate davanti alle moschee di Parigi e in altre zone della Francia. Nella capitale francese, scrive Le Figaro citando fonti della polizia, sono state rinvenute nel XV, XVIII e XX arrondissement, oltre che a Montreuil (Seine-Saint-Denis) e Montrouge (Hauts-de-Seine). Le fonti hanno aggiunto che sono in atto ricerche presso altre moschee e che su una delle teste è stata trovata la scritta "Macron" . "Un'indagine è stata immediatamente avviata", ha annunciato il prefetto di polizia, assicurando che "si sta facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questi atti abietti". Sui social media, Julien Charles, prefetto di Seine-Saint-Denis, ha "condannato fermamente questo atto abietto e ha assicurato il suo sostegno alla comunità musulmana di Montreuil" e al dipartimento. "Il mio pieno sostegno va ai leader e ai fedeli delle moschee colpite da queste intollerabili provocazioni. Attaccare i luoghi di culto è di una vigliaccheria insondabile", ha dichiarato il ministro dell'Interno Bruno Retailleau su X, esprimendo la propria "indignazione" per un gesto "assolutamente inammissibile". "Spero che troveremo i responsabili di questa forma di profanazione", ha detto ai giornalisti. "Non abbiamo il diritto di insultare questa o quella religione".