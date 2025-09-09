Roma, 9 settembre 2025 – La Francia rischia di piombare nel caos dopo il terremoto politico che ha portato alla sfiducia del primo ministro Bayrou che alle 12 si recherà all’Eliseo per presentare le sue dimissioni.
Alla Francia serve subito un nuovo premier, in vista di un settembre a rischio "disordini". Il monito a fare presto, è arrivato dal leader dei Repubblicani (Lr) e ministro dell'Interno Bruno Retailleau, esortando a evitare "un vuoto di potere".
Nelle scorse ore, almeno 200 manifestazioni hanno radunato oltre 11 mila persone che hanno festeggiato la caduta del governo Bayrou mentre la Francia si sta preparazione della mobilitazione nazionale di domani.
Almeno cinque teste di maiale sono state trovate davanti alle moschee di Parigi e in altre zone della Francia. Nella capitale francese, scrive Le Figaro citando fonti della polizia, sono state rinvenute nel XV, XVIII e XX arrondissement, oltre che a Montreuil (Seine-Saint-Denis) e Montrouge (Hauts-de-Seine). Le fonti hanno aggiunto che sono in atto ricerche presso altre moschee e che su una delle teste è stata trovata la scritta "Macron" . "Un'indagine è stata immediatamente avviata", ha annunciato il prefetto di polizia, assicurando che "si sta facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questi atti abietti". Sui social media, Julien Charles, prefetto di Seine-Saint-Denis, ha "condannato fermamente questo atto abietto e ha assicurato il suo sostegno alla comunità musulmana di Montreuil" e al dipartimento. "Il mio pieno sostegno va ai leader e ai fedeli delle moschee colpite da queste intollerabili provocazioni. Attaccare i luoghi di culto è di una vigliaccheria insondabile", ha dichiarato il ministro dell'Interno Bruno Retailleau su X, esprimendo la propria "indignazione" per un gesto "assolutamente inammissibile". "Spero che troveremo i responsabili di questa forma di profanazione", ha detto ai giornalisti. "Non abbiamo il diritto di insultare questa o quella religione".
Nelle scorse ore, almeno 200 manifestazioni hanno radunato oltre 11 mila persone che hanno festeggiato la caduta del governo Bayrou mentre la Francia si sta preparazione della mobilitazione nazionale di domani. Lo riferiscono fonti di polizia, sottolineando che "le azioni più significative" sono state osservate a Rennes (750 persone), Lione (500 persone), Brest (400 persone), Grenoble (250 persone) e Le Havre (220 persone), in un'atmosfera "generalmente festosa". I partecipanti hanno risposto all'appello del movimento "Blocca Tutto" del 10 settembre, che domani dovrebbe paralizzare trasporti e servizi in tutto il Paese.
Retailleau, che è anche presidente dei Républicains, ritiene "urgente" la nomina di un premier poiché non "ci deve essere un potere vacante" alla vigilia di manifestazione e di fronte "a un mese di settembre propizio ad ogni tipo di disordine". "Abbiamo bisogno molto rapidamente di un primo ministro affinché il potere sia visibile. E' di importanza capitale, anche in materia di mantenimento dell'ordine", ha aggiunto Retailleau davanti ad alcuni giornalisti. "Ribadiamo - ha concluso - che per noi è inconcepibile che il presidente della Repubblica scelga un primo ministro socialista".