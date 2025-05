Francia, divieto di fumo nei luoghi pubblici dall’1 luglio

Parigi, 31 maggio 2025 – Catherine Vautrin, ministra del Lavoro, della Salute e della Famiglia francese, ha annunciato l’entrata in vigore di un divieto di fumo dal 1° luglio 2025, riguardante tutti i luoghi pubblici molto frequentati, in particolare da minorenni: spiagge, piazze, fermate dell’autobus, stadi e i dintorni di scuole, biblioteche e piscine. “Laddove ci sono bambini, il tabacco deve sparire”, ha affermato la ministra. Per quanto riguarda invece le sigarette elettroniche, un prodotto particolarmente apprezzato dai più giovani, la ministra ha annunciato l’intenzione di imporre una percentuale di nicotina più bassa e di limitare il numero di aromi disponibili. La multa prevista, in caso di infrazione, è di 135 euro.

Un piano nazionale contro il tabagismo

La nuova normativa rientra nel “piano nazionale di lotta contro il tabagismo” promosso dal governo francese, che mira a una generazione “senza tabacco” a partire dal 2032. Rispetto al 2023, le vendite di sigarette sono scese dell’11,5%, un dato che conferma trend cominciato nel 2007. Nel comunicato stampa diffuso il 30 maggio, il Ministero della Salute sottolinea inoltre il costo esorbitante della gestione delle conseguenze legate al consumo di tabacco: 150 miliardi di euro all’anno.

Senza dimenticare l’impatto ecologico dei mozziconi di sigaretta: ogni anno in Francia se ne disperdono tra le 20.000 e le 25.000 tonnellate, con gravi conseguenze per il suolo e i corsi d’acqua, considerando che in un mozzicone sono presenti microplastiche e sostanze chimiche inquinanti, tra cui la nicotina, l’ammoniaca, l’arsenico.

Il divieto di fumo, già sperimentato da 15 anni in 1.600 comuni, risparmia invece i luoghi di vita sociale per eccellenza delle serate francesi: le “terrasses”, ovvero i dehors dei caffè e dei bistrots. E questo nonostante il fumo passivo sia responsabile di circa 3.000 morti premature, come rivela un rapporto di Santé Publique France, l’agenzia di Salute pubblica francese. “Il momento di bere un caffè con una sigaretta fa anche parte della vita in generale e dei momenti di pausa […] smettiamola anche un po’ di rompere le scatole ai francesi", ha dichiarato il ministro ministro incaricato alla sanità e l’accesso alle cure, Yannick Neuder, in un’intervista radiofonica rilasciata a SudRadio lo scorso 20 febbraio.

Il pacchetto più caro d’Europa

Per il governo francese si tratta di seguire le orme della Svezia, dove tra il 1980 e oggi il numero di fumatori nel paese è passato dal 35% al 5%, con uno dei tassi di mortalità legati al fumo più bassi d’Europa. La Svezia ha introdotto il divieto di fumo negli spazi pubblici, inclusi i dehors dei bar, già negli anni ‘90-2000.

Per lottare contro il tabagismo, la ministra Catherine Vautrin esclude invece l’aumento del prezzo del pacchetto di sigarette, per evitare di alimentare il contrabbando e per non penalizzare troppo l’attività dei tabaccai.

In Francia, il prezzo medio di un pacchetto di sigarette è di 12,5 euro, il più alto in Europa insieme ai Paesi Bassi, ma inferiore a quello di Regno Unito e Irlanda, dove raggiunge i 18 euro. In confronto, in Italia un pacchetto costa in media 6,5 euro, uno dei prezzi più bassi, insieme a Spagna, Grecia e proprio la Svezia.

Dal 2016 inoltre, la Francia ha introdotto il pacchetto neutro per tutti i prodotti, un modo per ridurre l’attrattività per i consumatori. Tuttavia, sempre secondo Santé Publique France, l’impatto di questa misura sembra essere limitato.

Sulla questione l’Italia arranca: nel 2023, secondo i dati dell’Istat, un italiano su cinque fumava regolarmente e le morti premature imputabili al tabagismo erano circa 93.000, ovvero più di 250 persone al giorno, circa 20.000 in più rispetto alla Francia.