Francia, Lecornu: “C’è la volontà di avere un bilancio entro fine anno”. Si allontana l’ipotesi scioglimento, Parigi recupera in Borsa

Roma, 8 ottobre 2025 – “Ho buone ragioni per comunicarvi che, tra le buone notizie, tutte le consultazioni che ho avuto con la presidente dell'Assemblea Nazionale, signora Braun-Pivet, con il presidente del Senato, Gerard Larcher, con tutti i partiti politici (...) dimostrano che c'è la volontà di avere un bilancio per la Francia prima del 31 dicembre”. Lo ha detto il premier dimissionario, Sébastien Lecornu, in un breve punto stampa da Matignon dopo le prime 24 ore di consultazioni con le forze politiche per trovare una soluzione al caos seguito alle sue dimissioni, ieri, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri.

“Questo allontana le prospettive di scioglimento dell'Assemblea. È in gioco l'immagine della Francia”. Ha aggiunto Lecornu, precisando che stasera si recherà all'Eliseo per incontrare il presidente Macron e presentargli “le soluzioni sul tavolo. Se riusciremo a trovare delle soluzioni”. Ieri il presidente francese aveva incaricato Lecornu di trovare entro stasera una soluzione alla crisi politica francese, altrimenti si sarebbe assunto “le proprie responsabilità”.

“Tutti sono d'accordo che l'obiettivo del disavanzo pubblico deve essere mantenuto al di sotto del 5%, vale a dire tra il 4,7 e il 5%” per il 2026, ha aggiunto Lecornu, che tuttavia non ha affrontato la questione cruciale di una possibile sospensione della riforma delle pensioni, tema atteso con impazienza. Ma sono previste nuove dichiarazioni, dopo gli incontri in programma stamani.

In riferimento all'esecutivo annunciato domenica sera e durato solo fino a lunedì mattina, Lecornu ha precisato che quanti sono stati ministri solo per “qualche ora” non avranno diritto a nessuna indennità.

Le parole di Lecornu fanno respirare anche la Borsa. Parigi recupera un po' di terreno dopo che il primo ministro dimissionario ha allontanato la prospettiva di un imminente scioglimento dell'Assemblea Nazionale. La possibilità di formare un governo, seppure transitorio, sostiene il listino francese, che avanza dello 0,5%, così come si riprendono i titoli di Stato di Parigi, gli Oat, i cui rendimenti scendono di 4 punti base al 3,52%.