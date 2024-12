Crisi in Francia, Barnier da Macron per rassegnare le dimissioni

10:54

Opposizioni contro ipotesi di nuovo governo

Il gruppo parlamentare della France Insoumise (Lfi) censurerà automaticamente un governo il cui primo ministro non appartiene al Nuovo fronte popolare (Nfp). Lo ha assicurato a Le Figaro Mathilde Panot, capogruppo di Lfi all'Assemblea nazionale su LCI. Questo voto di sfiducia varrebbe anche per Bernard Cazeneuve, esponente del centrosinistra regolarmente citato per Matignon, "che non è del Pfn", ha insistito Panot. Cazeneuve ha lasciato il Ps per fondare un proprio partito politico. Anche il Rassemblement national (Rn) è pronto a sfiduciare il prossimo governo se non rispetterà le sue "linee. "L'urgenza della situazione richiederebbe che Emmanuel Macron nomini un primo ministro molto rapidamente", ha dichiarato a Rtl il deputato Rn Jean-Philippe Tanguy. Ma "le nostre linee non sono cambiate, saranno le stesse", ha avvertito. "Se il nuovo governo non le rispetterà, Rn lo censurerà", ha promesso.