Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

Parigi, 8 ottobre 2025 – Il 16 e il 23 novembre potrebbero essere le possibili date per le prossime elezioni legislative francesi. Nonostante le 48 ore concesse al premier dimissionario, Sébastien Lecornu, per trovare una soluzione alla crisi politica, Emmanuel Macron ha ricevuto all’Eliseo la presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, e quello del Senato, Gérard Larcher, al fine probabilmente di consultarli per indire nuove elezioni. “Mercoledì sera (oggi per chi legge, ndr) informerò il Capo di Stato sui colloqui, affinché possa trarre tutte le conclusioni necessarie”, ha scritto su X il quinto presidente del Consiglio francese in meno di due anni e nominato poco meno di trenta giorni fa.

Un ultimo giro di consultazioni con «ciascuna delle forze politiche», dunque, per siglare quantomeno un accordo sulla manovra finanziaria e sulla questione della Nuova Caledonia. Un negoziato al quale però Marine Le Pen e Jordan Bardella, leader del Rassemblement national (Rn), hanno già fatto sapere che non intendono partecipare. “La situazione di stallo in cui si trova il nostro Paese – ha scritto Bardella su X – ha una sola via d’uscita: tornare alle urne”.

Il presidente di Rn, inoltre, non ha nascosto le sue aspirazioni: "Se domani dovessero esserci le elezioni legislative, è molto probabile che io mi candidi”. Gli fa eco Edouard Philippe, capo di Horizons. “Vogliamo un’elezione presidenziale anticipata (dopo la manovra finanziaria, ndr) per uscire in modo ordinato e degno da una crisi politica che nuoce al Paese”. E aggiunge, ai microfoni di radio Rtl, che se Macron annunciasse una presidenziale anticipata per inizio 2026, “darebbe un po’ di visibilità a tutti” e renderebbe più semplice la nomina di un premier “per costruire e adottare una manovra di bilancio”.

È invece più possibilista, ma a determinate condizioni, Bruno Retailleau. Il capo dei Républicains, infatti, non esclude un eventuale ritorno del suo partito al governo francese, a patto però che l’esecutivo non sia un riflesso della "iper-presidenza” di Macron: “Siamo pronti a governare a una condizione – ha detto Retailleau –, ovvero che si tratti di un governo di coabitazione”, come nel caso dell’esecutivo di Michel Barnier. E mentre i partiti si dividono, fanno il giro del mondo le immagini di Macron che da solo, vestito di scuro, passeggia lungo la Senna.

Un'immagine di solitudine, che illustra il momento che sta attraversando il presidente": l'emittente BFMTV, ha tramesso le immagini del presidente francese, Emmanuel Macron, a piedi, sulle rive della Senna, dopo le dimissioni del premier, Sébastien Lecornu

In caso di fallimento, il presidente ha dichiarato di essere pronto “ad assumersi le proprie responsabilità”. È probabile quindi che se Lecornu non dovesse riuscire a formare un nuovo esecutivo, la Francia andrebbe verso nuove elezioni legislative. Più sullo sfondo, invece, restano le ipotesi della nomina di un nuovo premier o delle dimissioni presidenziali, come sperato dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise).