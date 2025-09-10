Francia nel caos, 200 arresti per la protesta ‘Blocchiamo tutto’. Strade bloccate e tafferugli da Parigi a Lione

Roma, 10 settembre 2025 - Francia nel caos oggi con strade bloccate in molte città, manifestazioni e scuole chiuse, nell'ambito del movimento di protesta cittadina "Blocchiamo Tutto", indetto per esprimere la rabbia sociale nel mezzo di una crisi politica.

Sono saliti a ''circa 200'' gli arresti in tutta la Francia, con incidenti e tafferugli fra manifestanti e polizia segnalati in diverse città: è quanto riferito dal ministro francese dell'Interno, Bruno Retailleau. Per Retailleau, ai fermi, si sono aggiunte ''una cinquantina di azioni di sblocco'' da parte delle forze dell'ordine. 132 fermi sono scattati a Parigi e nel suo hinterland, ha precisato la prefettura di zona. Nella capitale, interventi della polizia con lancio di lacrimogeni davanti ad alcuni licei, già diventati i punti più caldi della protesta. Scontri e biciclette in fiamme sono segnalati a place de la Nation. Auto incendiate e tafferugli tra agenti e manifestanti a Rennes, Nantes, Lione e Tolosa. Per Retailleaul, ''la protesta non ha nulla di una protesta civica. E' stata snaturata, accaparrata e confiscata dall'estrema e dall'ultra sinistra''.

La polizia interviene a Parigi per sedare le proteste dei "Bloquons tout"

