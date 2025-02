Francia, attacco con coltello a Mulhouse: un morto e 2 feriti. Media: l’assalitore ha gridato “Allah akbar”

Parigi, 22 febbraio 2025 – Nuovo attacco con coltello in Francia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a Mulhouse, in Alsazia, in un attacco nei pressi di un mercato coperto della città. La polizia ha fermato un sospetto, riferiscono i media locali.

Secondo quanto riporta Le Figaro sono rimasti gravemente feriti due parcheggiatori e sono rimasti colpiti anche tre agenti della polizia municipale.

L'indagato, nato in Algeria nel 1987, è nella lista a rischio “terrorismo”. Secondo le informazioni riportate dal giornale francese, l’uomo fermato sarebbe stato costretto a lasciare il territorio e in attesa di diversi giudizi. Sempre secondo le Figaro, avrebbe gridato “Allah akbar” durante l'attacco.