Francia, attacco con coltello ad Annecy: feriti 4 bambini e 2 adulti. Tre in pericolo di vita

Parigi, 8 giugno 2023 - Attacco con coltello ad Annecy, in Francia, dove sono state feriti 4 bambini e due adulti, in un piccolo parco attrezzato con giochi all'interno di un giardino. Tre persone sono in pericolo di vita. I bambini feriti hanno circa 3 anni.

Annecy, attacco con coltello

Secondo dei testimoni citati dalla stampa locale, indossava un turbante. Secondo fonti di polizia è un richiedente asilo siriano, senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l'avvenuto arresto "grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine”.

Emmanuel Macron "segue naturalmente la situazione", ha affermato l'Eliseo, citato da Bfmtv. La premier Elisabeth Borne è attesa sul posto.

La diretta