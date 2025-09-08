“Blocchiamo tutto”: chi c’è dietro il movimento francese che ricorda i Gilet jaunes

Roma, 8 settembre 2025 – Sono 100.000, secondo le autorità, i francesi pronti a “bloccare” il Paese mercoledì 10 settembre: non “uno tsunami”, soprattutto rispetto al milione di persone scese in piazza durante la riforma delle pensioni nel 2023, ma abbastanza per creare disagi. Soprattutto nei grandi centri urbani governati da sindaci di sinistra, come Nantes, Rennes, Tolosa, Lione e ovviamente Parigi, dove i servizi di sicurezza si aspettano una partecipazione importante.

“Non credo a una grande mobilitazione. Mi aspetto invece, vista la radicalità di alcuni gruppi, delle azioni spettacolari”, ha dichiarato il ministro dell’interno, Bruno Retailleau lo scorso venerdì. Se il successo del movimento è ancora incerto, le rivendicazioni e l’orientamento politico sono più chiari rispetto ai mesi scorsi: tutta la sinistra sostiene o accompagna il movimento, con la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon in prima linea, mentre l’estrema destra del Rassemblement national ha detto di non voler essere associata alla giornata del 10 settembre.

Un movimento inizialmente “apolitico”

Eppure, inizialmente, l’appello lanciato da un conto TikTok - ‘Les essentiels’ - il 14 maggio è apolitico, più vicino alla sfera sovranista e anti-europea. Dietro il primo messaggio che menziona la data del 10 settembre c’è Julien Marissiaux, un imprenditore residente nel nord della Francia, l’ex roccaforte industriale francese, dove il tasso di disoccupazione va di pari passo con la perdita del potere d’acquisto. L’uomo di 43 anni è nostalgico del movimento dei Gilets Jaunes, nato a novembre 2018 per lottare contro l’aumento delle tasse sulla benzina e diventato un appuntamento fisso nei mesi successivi, prima di essere represso violentemente dalla polizia. "Come sempre, quando uno slancio popolare diventa troppo forte, federatore, autentico, il sistema reagisce", riporta il quotidiano francese Le Figaro, citando uno degli articoli scritti Marissaux sul suo sito.

Nostalgia dei Gilets jaunes e rivendicazioni trasversali

Non è la prima volta che una mobilitazione nata su internet trova sbocco nelle piazze francesi: il movimento degli “indignati” nel 2011, le “Notti in piedi” del 2016 e ovviamente i Gilets jaunes. E anche gli appelli per bloccare il Paese circolano di continuo. La data del 10 settembre, però, è diventata virale dal 15 luglio, dopo la presentazione di François Bayrou delle misure contenute nella legge di bilancio 2026, tra cui l’abolizione di due giorni festivi e un “anno bianco”, ovvero il congelamento della spesa pubblica per 12 mesi, indipendentemente dall’inflazione. “Quando troppo è troppo!”, si legge a caratteri cubitali su un foglio attaccato ad una griglia davanti alla scuola di un piccolo comune nella campagna francese della Drôme, con una lista di riforme problematiche elencate di seguito: Legge Duplomb, Legge di bilancio antisociale, assenza di democrazia, pensioni a 64 anni, riscaldamento climatico, repressioni, assenza di sanzioni verso Israele, presenza di prodotti cancerogeni ovunque, “fascistizzazione” degli animi… I vari gruppi locali sono pronti ad uno sciopero generale e ad azioni di disobbedienza civile: "è il tipo di movimento in cui mi sento a mio agio […] dove valgono tutte le opinioni, anche i no-vax e dove si ritrova l’ideale della lotta di classe corrotto dalla sinistra e dai sindacati", dice un ragazzo, in un'intervista al quotidiano Le Monde. Ciononostante, quasi il 70% di coloro che sostengono il movimento del 10 settembre dichiara di aver votato Jean-Luc Mélenchon alle ultime elezioni. Lo conferma uno studio della Fondazione Jean-Jaurès, vicina al partito socialista, che ha provato a dare un volto al movimento.

Sinistra e sindacati

Ciò che preoccupa le autorità è proprio l’organizzazione orizzontale del movimento. Piccoli gruppi pronti a bloccare le infrastrutture del Paese: raffinerie, autostrade, industrie legate al settore della difesa e alla produzione di armi, università, centri commerciali, caselli autostradali e depositi di Amazon. Anche l’Assemblea nazionale, il Palais de Luxembourg – sede del Senato – e l’Eliseo sarebbero nel mirino dei manifestanti. Se alcuni collettivi e associazioni, tra cui gruppi ambientalisti, si preparano ad occupazioni simboliche e blocchi delle principali arterie e di quelli che sono considerati simboli del capitalismo e della società di consumo, molti francesi sostengono la giornata a modo loro. C’è chi, per esempio, staccherà la corrente in casa il 10 settembre per protestare contro i prezzi dell’energia, chi non andrà a fare la spesa per boicottare i grandi supermercati e chi non accetterà i pagamenti con le carte nei ristoranti, per privare le banche delle commissioni.

Il sito indignonsnous.fr recensisce le rivendicazioni del movimento e una carta interattiva dei gruppi regionali e locali in tutta la Francia è aggiornata in tempo reale. Sul sito sono presenti anche i link dei vari gruppi Telegram a cui iscriversi a seconda del luogo di resdienza, per discutere delle modalità di azione e partecipare ai cortei.

Anche alcuni sindacati, inizialmente restii a sostenere il 10 settembre - una prova della perdita di influenza e credibilità agli occhi dei lavoratori francesi - hanno deciso di unirsi alla giornata, come la CGT, principale sindacato del Paese. Una seconda data di scioperi è prevista giovedì 18 settembre: la metropolitana di Parigi, gli aeroporti così come la circolazione dei treni della Sncf subiranno disagi importanti. Alle rivendicazioni, dovrà rispondere direttamente Emmanuel Macron, ora che anche il settimo governo dal 2017 ad oggi è caduto, sfiduciato dal Parlamento dopo il voto nel pomeriggio dell’8 settembre. Un suo messaggio rivolto ai francesi è atteso nei prossimi giorni.