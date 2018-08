Meghan Markle compie 37 anni. Il cambio di look da attrice a duchessa

Esteri

Il countdown è iniziato: tra due giorni Meghan Markle, ex attrice e ora moglie del principe Harry, festeggerà il suo primo compleanno da duchessa del Sussex. Per la cronaca, gli anni sono 37 (è nata il 4 agosto 1981 nello stesso giorno, per coincidenza, della Regina Madre): non è cifra tonda, ma si tratta del genetliaco forse più importante della sua vita. Perché è l'anno della svolta che le ha cambiato la vita, in molti sensi. A partire dal look: da fidanzata di Harry - e ancor prima da attrice - Meghan era più libera, scanzonata e 'easy' nel vestire, mentre adesso che fa parte di una famiglia dal sangue blu deve seguire - non senza svarioni - il rigido protocollo di corte. E l'impressione è che le regole le stiano un po' strette, lei che era sempre stata una donna indipendente e addirittura un po' 'ribelle'. Per Meghan è tutto cambiato: è diventata cittadina britannica, si è convertita all’anglicanesimo e ha coronato il sogno di sposare il principe azzurro, che in molti giurano essere perdutamente innamorato di lei. Non che prima fosse in ristrettezze economiche, ma ora ha a disposizione un guardaroba da un milione di dollari (tanto che le sue mise fanno già tendenza) e indossa quando vuole i gioielli più preziosi del mondo. In più è stata accolta con grande calore dai sudditi della corona britannica e anche dalla famiglia reale: sembra andare particolarmente d'accordo sia con la cognata Kate Middleton che con la Regina Elisabetta II (in molti sussurrano che abbia un debole per lei). Per non parlare del principe Carlo, che l'ha accompagnata all'altare in assenza del padre.

Che farà Lady Meghan il giorno del compleanno? Archiviate le feste da 'ragazza' - l'anno scorso aveva festeggiato in Africa, con l'allora fidanzato Harry - sabato parteciperà al matrimonio del suo amico d’infanzia Charlie Van Straubenzee con Daisy Jenks. Niente di 'regale', ma la neo-duchessa dovrà essere impeccabile e seguire le regole del bon ton perché i fari saranno invariabilmente puntati su di lei.

