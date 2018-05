Matrimonio tra Harry e Meghan, tutti i segreti. Dai costi agli invitati

Lo sposo Il principe Harry è il nipote della regina Elisabetta e sesto in linea di successione al trono dopo il padre, il fratello William e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis.

La sposa Harry sposerà Meghan Markle, attrice californiana. La star è al suo secondo matrimonio dopo quello con il produttore Trevor Engelson: i due hanno divorziato nel 2013, due anni dopo essersi giurati amore eterno.

Come si sono conosciuti Harry e Meghan Tramite amici comuni. Andrew Morton, il biografo di Lady Diana, ha raccontato che pochi mesi prima dell'incontro l'attrice, che stava promuovendo 'Suits', partecipò a un quiz televisivo. Le domande erano sulla Gran Bretagna e Meghan le sbagliava tutte, dalle bandiere ai simboli.... poi le fu chiesto chi, tra William e Harry, avrebbe scelto. E lei si mise a ridere: "Non avresti invece Tom Hanks?". Il presentatore allora azzardò: "Prendi Harry, è l'unico single".

Il divorzio di Meghan Per spiegare il divorzio, Meghan ha invocato la lontananza (lei viveva in Canada, per le riprese di 'Suits', il produttore Trevor Engelson - nella foto - tra New York e Hollywood). La rottura è stata brutale: lei gli ha spedito per posta fede e anello di fidanzamento senza una parola di accompagnamento.

I motivi del divorzio di Meghan I maligni raccontano che l'amica d'infanzia di Meghan, Ninaki Priddy, si sia schierata con l'ex marito, perché all'origine della rottura ci sarebbe il tradimento della Markle con Michael Del Zotto (nella foto al centro), un giocatore di hockey su ghiaccio canadese

La cerimonia Il matrimonio verrà celebrato alle 13 ora italiana nella chiesa di St George, all'interno del castello di Windsor, a 34 chilometri da Londra. Dopo la cerimonia, la coppia sfilerà per le vie di Windsor a bordo di una carrozza.

Chi accompagnerà Meghan all'altare La madre di Meghan, Doria Ragland (a sinistra), accompagnerà la figlia fino alla cappella di St George. Il padre, Thomas Markle, avrebbe dovuto accompagnare Meghan lungo la navata, ma ha rinunciato a partecipare, dopo essere stato pizzicato dai tabloid per aver venduto sue foto posate con l'abito del matrimonio prima delle nozze. Alla fine potrebbe essere la madre a portare Meghan all'altare

Il vestito della sposa Secondo le indiscrezioni, Meghan sarà vestita dal marchio australiano Ralph&Russo e costerà 100 mila sterline (113 mila euro), pagati dalla famiglia di lui. Nella foto, il vestito utilizzato dall'attrice nell'ultima stagione di Suits. Il suo personaggio si è sposato proprio nell'ultima puntata

La tiara A prescindere dai titoli nobiliari è assai probabile che la futura sposa indosserà una tiara sul capo. Dopotutto la stessa Diana ha lasciato tiare e gioielli ai suoi due figli per donarli alle loro mogli.

La carrozza I futuri sposi hanno scelto una Ascot Landau scoperta, con interni bianchi e trainata da quattro cavalli Windsor Grey: Storm e Tyrone (padre e figlio), Milford Haven e Plymouth. Si tratta di una delle cinque carrozze di questo tipo presenti nelle scuderie reali ed è la stessa che Harry aveva guidato in occasione del matrimonio di William e Kate

Il rito La cerimonia si svolgerà secondo il rito anglicano. Lo scorso marzo Meghan, di religione protestante, è stata battezzata da Justin Welby (nella foto), arcivescovo di Canterbury e leader spirituale della chiesa d'Inghilterra. In realtà non era obbligata a convertirsi per il suo matrimonio con Harry ma lo ha fatto, dicono fonti della famiglia reale, in segno di rispetto per la regina Elisabetta, che è il capo supremo della Chiesa d'Inghilterra. La messa sarà officiata dal decano di Windsor, il reverendo David Conner, mentre l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, presiederà allo scambio delle promesse nuziali

Nessun giuramento di obbedienza Sembra che Meghan eviterà di giurare obbedienza al marito, come previsto nel cerimoniale tradizionale. Anche Kate Middleton si era rifiutata di farlo con William

Le musiche e il violoncellista super star La messa sarà accompagnata da una serie di inni del coro della cappella di St George, del gruppo gospel cristiano The Kingdom Choir e del 19enne violoncellista Sheku Kanneh-Mason. Il giovane talento è stato chiamato personalmente da Meghan, che lo ha voluto a tutti i costi

I fiori I fiori saranno forniti da Philippa Craddock, che Vogue ha definito come “la regina dei fioristi di Londra”. La cappella sarà decorata in bianco e rosa e tutte le piante saranno di origine locale

Il doppio ricevimento La sfilata in carrozza terminerà nella St George Hall, la sala ricevimenti del castello, dove 600 invitati prenderanno parte al banchetto offerto dalla regina. Dopo il pranzo, i neo sposi si trasferiranno Frogmore House - a circa un chilometro di distanza (dove è stata scattata questa foto) - per continuare i festeggiamenti insieme a 200 dei loro amici più intimi, ospiti del principe Carlo

La torta biologica Meghan Markle ha deciso di ignorare la tradizione di servire una torta nuziale a base di frutta e ha optato per una classica torta bianca. Per il dolce più importante del pranzo è stata arruolata la chef americana Claire Ptak (nella foto), californiana di nascita e londinese d'adozione. Le sue creazioni si distinguono per l'uso di ingredienti biologici e stagionali. Secondo Kensington Palace, l'ingrediente principe della torta sarà il fiore di sambuco. Il dolce avrà una copertura di crema al burro e sarà decorato con fiori freschi

Quanto costerà il matrimonio tra Harry e Meghan Secondo Cnbc, un matrimonio medio nel Regno Unito costa circa 37mila dollari. Secondo la wedding planner Aimee Dunne, le nozze tra Harry e Meghan faranno lievitare il conto a 2,7 milioni di dollari. E questo senza contare i costi per la sicurezza, che secondo il sito di nozze Bridebook si aggireranno sui 40,1 milioni di dollari

Chi pagherà il matrimonio tra Harry e Meghan Il responsabile per l’organizzazione della cerimonia è l’Ufficio del Lord Ciambellano di Buckingham Palace. A pagare sarà la famiglia reale

Cellulari vietati I 600 invitati ufficiali dovranno consegnare telefonini, videocamere e macchine fotografiche prima di entrare al castello di Windsor. Altre 2640 persone, gente comune, sono state invitate nei giardini del castello per assistere alla cerimonia

I testimoni Il principe Harry ha chiesto al fratello William di essere il suo testimone di nozze. Harry aveva avuto lo stesso ruolo al matrimonio di William con Kate Middleton, nel 2011. Indecisa tra le sue molte amiche, invece, Meghan non avrà una damigella d'onore. "Ha molte amiche strette e non voleva scegliere una piuttosto che un'altra", ha dichiarato un portavoce del Palazzo

I vip invitati e il regalo di Elton John Poche le celebrità, ma tra i certi figurano Sir Elton John che ha cancellato due concerti previsti per quella data. La popstar, secondo Tmz, dovrebbe anche esibirsi per gli sposi. Secondo le indiscrezioni, ci sarà anche Sting, grande amico del principe Carlo. Tra gli altri, i coniugi Beckham e l'attrice Priyanka Chopra. Tra gli invitati di Harry ci dovrebbe essere anche la super top model Cara Delevingne

La famiglia di Meghan Thomas Markel, il padre 73enne, di Meghan vive in Messico. Originario dell'Irlanda, ha lavorato come direttore della fotografia in televisione e in alcune serie di successo. Dal suo primo matrimonio sono nati Thomas Markle Junior e Yvonne Markle, che ora si chiama Samantha (nella foto mentre viene intervistata da Itv), entrambi piuttosto rancorosi con la sorellastra Meghan, accusata di essere ambiziosa, snob e priva di scrupoli

Il viaggio di nozze. Tra le mete la Toscana Harry e Meghan andranno in luna di miele a estate inoltrata e assolveranno il loro primo impegno pubblico come marito e moglie già alcuni giorni dopo le nozze. La destinazione del viaggio è ancora top secret, ma secondo i ben informati tra le mete ci sarebbe anche la Toscana