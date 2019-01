Il rover Yutu-2 scatta la prima foto del lato oscuro della Luna

Dopo l'annuncio del lancio riuscito, ecco la prima foto panoramica scattata dal rover lunare cinese Yutu-2 che ha mosso i primi passi sul 'lato oscuro' della Luna e mostra il paesaggio craterizzato che sta esplorando. L'agenzia spaziale di Pechino ha sempre parlato di "un grande passo per il popolo cinese", ricordando in qualche modo la storica frase di Neil Armstrong del 21 luglio 1969: "Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità".

La missione Chang'e-4 - dal nome di una dea della luna - ha fatto il primo atterraggio morbido al mondo sul lato più lontano della luna il 3 gennaio. Il rover è soprannominatoYutu-2 dal nome dell'animale domestico della dea della luna, il "Coniglio di Giada". Una macchina fotografica posizionata su Chang'e-4 ha scattato l'immagine che è stata diffusa oggi dall'amministrazione spaziale nazionale della Cina (CNSA). L'immagine mostra il paesaggio lunare grigio, il lander e il rover: l'immagine è una ripresa circolare a 360 gradi, che gli scienziati hanno usato per creare un'altra immagine panoramica.

FOTO / Il primo allunaggio sul lato oscuro

Ultimo aggiornamento il 11 gennaio 2019 alle 14:33