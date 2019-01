Da Isaf a Resolute Support, 17 anni di impegno italiano in Afghanistan

I primi militari del contingente italiano giunsero a Kabul all'inizio del 2002, nella convulsa fase geopolitica seguita all'attentato alle Torri Gemelle. Varata dall'Onu nel dicembre del 2001 con il compito di proteggere il governo transitorio di Hamid Karzai dalla minaccia dei Talebani, la missione Isaf (International Security Assistance Force) arrivò a contare 58mila militari di 40 nazioni diverse. L'operazione è poi confluita, dal dicembre del 2014, nella missione Rs (Resolute Support), forza multinazionale di sostegno tuttora in attività. Il contingente italiano prevede attualmente un impiego massimo di 900 militari, 148 mezzi terrestri e 8 aerei, suddivisi tra personale con sede a Kabul e contingente militare italiano dislocato a Herat. L'Italia ha garantito alla Nato e alla Repubblica dell'Afghanistan il supporto e in questo contesto il Train Advise Assist Command West (TAAC-W) di Herat prosegue le attività di addestramento, assistenza e consulenza a favore delle Istituzioni e delle forze di sicurezza locali concentrate nella regione Ovest del Paese. L'area di responsabilità italiana in cui opera è un'ampia regione dell' Afghanistan occidentale, grande quanto il Nord Italia, che comprende le quattro province di Herat, Badghis, Ghor e Farah. La componente principale delle forze italiane è attualmente costituita da personale dell'Esercito proveniente dalla Brigata Aeromobile Friuli, con un significativo contributo di personale e mezzi della Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri.

Ultimo aggiornamento il 28 gennaio 2019 alle 18:20