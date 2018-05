Hawaii, la lava del vulcano Kilauea non si ferma. Offerte sacre alla divinità

Esteri

La lava del vulcano hawaiano Kilauea non si arresta. Sono già migliaia le persone, fino a 10.000, che stanno fuggendo dalle proprie abitazioni dopo la nuova eruzione e le scosse di terremoto, tra cui una, di magnitudo 6.9, la più forteda oltre 40 anni.

Gli abitanti di Big Island, l'isola colpita, restano quindi in stato di emergenza anche se per ora i movimenti non hanno fatto scattare nessun allarme tsunami. "Vedremo cosa Pele decide di fare, incrociamo le dita" dicono riferendosi alla divinità hawaiana che, secondo la leggenda, viveva sulla cima del vulcano Kilauea. Per placare la corsa della lava molti abitanti hanno lasciato sul percorso piantine sacre (Cordyline fruticosa, detta anche Ti o Tiplant o Hawaiian Good Luck Plant) come offerta alla divinità.

"Fino a che non rileveremo uno stop dei movimenti della terra, è probabile che l'attività vulcanica continuerà" ha detto Tina Neal, scienziata del USGS Hawaii Volcano Observatory.

Il Kilauea è uno dei vulcani più attivi del mondo e uno dei cinque dell'isola. Le sue colate laviche hanno finora coperto un'area di oltre 120 chilometri quadrati e secondo gli scienziati è quasi impossibile prevedere quanto durerà l'eruzione.