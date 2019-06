Georgia, protesta anti-Russia. Almeno 240 feriti, capo del Parlamento si dimette

Tbilisi, 21 giugno 2019 - Irakli Kobakhidze, presidente del Parlamento georgiano, si è dimesso dopo tre anni, in seguito alle proteste esplose a causa della partecipazione di una delegazione di deputati russi a una seduta del Parlamento georgiano. Ad annunciarlo e' stato Kakha Kaladze, segretario generale del partito di governo 'Sogno georgiano'.

E' di almeno 240 feriti, di cui almeno 80 poliziotti, il bilancio della protesta scattata per le strade di Tbilisi. Circa 10mila persone sono scese in piazza, sventolando bandiere della Georgia, ma anche dell'Ue, e cercando poi di sfondare le barriere della polizia per fare irruzione in Parlamento. La polizia ha risposto con gas lacrimogeni, idranti e pallottole di gomma.

Intanto la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, è intervenuta su Facebook ricordando che "la Russia è il nostro nemico e potenza occupante". In Georgia il tema dell'influenza politica della Russia rimane molto sensibile. I due Paesi non hanno più relazioni diplomatiche dal conflitto del 2008, scoppiato attorno alle regioni separatiste dell'Abkhazia e l'Ossezia del Sud, la cui indipendenza viene riconosciuta solo da Mosca, che vi mantiene una presenza militare. E Mosca non apprezza l'ambizione georgiana di entrare un giorno a far parte della Nato e dell'Ue.

Il presidente Vladimir Putin ha risposto con un decreto pubblicato stasera sul sito del Cremlino: "Dall'8 luglio 2019 sarà temporaneamente vietato alle compagnie aeree russe effettuare trasporti aerei anche commerciali dalla Federazione russa verso la Georgia."

