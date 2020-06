Floyd, in migliaia alla camera ardente a Houston

Migliaia di persone hanno sfilato alla chiesa di Houston dove è esposto il feretro di George Floyd per l'ultimo saluto da parte della città texana dove è nato. Due lunghe file percorrevano l'esterno della Fountain of Praise Church per permettere di mantenere il distanziamento sociale. Ognuno ha potuto fermarsi solo cinque secondi davanti alla bara. Domani si svolgeranno i funerali in forma privata e Floyd verrà sepolto nel cimitero di Houston accanto alla madre.

Anche la politica si è mobilitata. L'ex vice presidente Joe Biden ha incontrato i familiari di Flyod. Il reverendo Al Sharpton, che domani terrà il sermone ai funerali, ha twittato una foto scattata dopo l'incontro di Biden con la famiglia Floyd. L'aspirante inquilino della Casa Bianca è ritratto insieme all'avvocato Ben Crump, allo zio dell'afroamericano ucciso Roger Floyd e al parlamentare democratico Cedric Richmond. Il governatore texano Greg Abbott, repubblicano, alla camera ardente ha detto: la morte di George Floyd "è la più orrenda tragedia di cui sono stato testimone nella mia vita". E ha aggiunto: "Floyd cambierà il futuro della nazione, non è morto invano. Sono qui per assicurare - ha detto il governatore - che lavorerò in mondo instancabile perche questo non avvenga mai più".