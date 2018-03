Earth hour 2018, un'ora di buio per salvare il pianeta

Esteri

Anche quest'anno, il 24 di marzo, il mondo si è 'spento' per un'ora - per la precisione alle 20,30 - e milioni di persone hanno celebrato l'Earth Hour, evento mondiale organizzato dal WWF che quest'anno vuole puntare sulla consapevolezza per un'azione in difesa della natura e dell'ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale.

Al buio i monumenti simbolo: dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird's Nest di Pechino al Burj Khalifa di Dubai (l'edificio più alto del mondo).

In Italia decine di piazze si sono spente, tra cui il Colosseo a Roma, le luci di Piazza San Marco a Venezia, il Castello Sforzesco e UniCredit Tower a Milano, la Mole Antonelliana a Torino, 8 simboli a Firenze tra cui Palazzo Vecchio e il Davide a Piazzale Michelangelo, la Basilica di San Francesco ad Assisi, il Maschio Angioino e Castel dell'Ovo a Napoli, il Santuario di Santa Rosalia a Palermo, il Palazzo Civico a Cagliari.

A Roma è stato l'astronauta Paolo Nespoli ad avviare il black out dell'Anfiteatro Flavio. Subito dopo è partita la "Pedalata per il Clima", un corteo di bici lungo le vie storiche della capitale.

Una 'ola di buio' di un'ora come 'gesto di solidarietà' per il pianeta e per esortare tutti a cercare soluzioni per un futuro sano e sostenibile per tutti. Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, ha dichiarato: "L'evento Earth Hour è nato per connettere tra loro città, comunità, aziende, singole persone, in nome del grande obiettivo di salvare il clima e salvare il Pianeta, riscoprendo la bellezza e l'efficacia di tanti gesti insieme. Un evento globale che unisce i territori e che, proprio per questo, ha sempre più dimostrato e rafforzato nel corso degli anni la sua attualità".