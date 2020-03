Coronavirus, in Cina crolla hotel usato per la quarantena

Coronavirus, dramma nel dramma in Cina: è crollato a Quanzhou, città della provincia del Fujian, un hotel che era stato di recente convertito in una sorta di ospedale per far osservare il periodo di quarantena supplementare ai pazienti guariti dal coronavirus. Tra le macerie i soccorritori sono riusciti a estrarre vive almeno 33 persone. Nell'albergo, riferiscono i media locali, c'erano circa 70 ospiti. Allo stato, scrive la Xinhua, ci sono 147 soccorritori al lavoro per la ricerca di altri superstiti

