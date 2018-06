Anthony Bourdain, morto lo chef giramondo

Esteri

E' stato trovato morto in Francia Anthony Bourdain, chef e personaggio tv americano noto per i suoi libri e per il programma "Parts Unknown" sulle cucine e i ristoranti nel mondo. L'uomo è stato trovato privo di vita in una stanza d'albergo a Strasburgo. Si sarebbe suicidato. Noto per aver lavorato in diversi ristoranti di New York, aveva raggiunto l'apice del successo grazie ai suoi libri, alle collaborazioni con diverse testate e alle sue apparizioni televisive. Scriveva, fra gli altri, per il New York Times, The Observer, The Times e The Independent, e alla pubblicazione di diversi libri. Lo chef-star era legato sentimentalmente ad Asia Argento, con cui era stato fotografato due settimane fa a Firenze. "La morte di Anthony Bourdain è davvero molto triste", ha commentato il presidente americano Donald Trump