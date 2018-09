11 settembre, Donald e Melania Trump mano nella mano alla commemorazione

Esteri

Insieme, mano per la mano, alla commemorazione dell'11 settembre, 17 anni dopo. La first lady Melania Trump accompagna il marito, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nella visita al memoriale del 9/11 a Shanksville in Pennsylvania. Qui il volo 93 della United Airlines si è schiantato dopo l'eroico tentativo dei passeggeri e dell'equipaggio di riprendere il controllo del volo, dirottato da quattro terroristi di Al-Qaeda. Tutte e 44 le persone a bordo sono morte al momento dell'impatto ma, avendo fatto precipitare l'aereo nei desolati campi della contea di Somerset, hanno impedito ai terroristi di colpire il loro obiettivo, presumibilmente il Campidoglio. Sul luogo dello schianto del volo 93 è stato inaugurato un monumento chiamato 'Tower of Voices' (la torre di voci), alto 30 metri e costituito da 40 campanelle che suonano in base alla direzione e forza del vento.

"Questo campo ora è un monumento all'audacia americana. Questo monumento è ora un messaggio al mondo: gli Stati Uniti non si arrenderanno mai alla tirannia", ha dichiarato Donald Trump in ricordo di quelle vittime che lo stesso presidente definisce "eroi". "Con il loro sacrificio - ha aggiunto - i 44 passeggeri hanno salvato le vite di moltissimi americani e hanno salvato la capitale da un attacco devastante. Il futuro dell'America non è scritto dai nostri nemici. Il futuro dell'America è scritto dai nostri eroi. Finché questo monumento sarà in piedi, i patrioti valorosi si alzeranno in piedi quando l'America avrà bisogno e anche loro combatteranno per reagire. Da ora in poi faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza degli Stati Uniti d'America", ha concluso il presidente Trump.