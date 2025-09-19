“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”

Roma, 19 settembre 2025 – Le nuove sfide nel finanziamento del terrorismo, la cooperazione internazionale e ruolo dei servizi di sicurezza, l'impatto degli attacchi di Hamas, il nodo degli ostaggi, ma anche i pericoli che corre la comunità internazionale. Sono alcuni dei temi analizzati al Forum annuale sul terrorismo appena terminato e organizzato a Tel Aviv dalla Reichman University, al Shabtai Shavit che ha riunito esperti di lotta al terrorismo di mezzo mondo, dirigenti del Mossad, il servizio di intelligence israeliano, e di altre agenzie tra cui quelle americane, oltre a diplomatici, esperti, analisti. Vi ha preso parte anche Alberto Pagani, docente di storia del terrorismo all'università Alma Mater di Bologna e analista.

Che figure riunisce il Forum?

“L 'università ospita l'International Institute for Counter-Terrorism (ICT), un istituto di ricerca di fama mondiale che collabora con esperti di sicurezza, ufficiali militari e membri dei servizi segreti in pensione. Molti di questi esperti provengono dal Mossad, dallo Shin Bet e dall'IDF e forma i futuri leader israeliani. I programmi legati alla sicurezza e all’intelligence attirano studenti che spesso aspirano a carriere in settori pubblici e di sicurezza”.

Combattente di Hamas (Epa via Ansa)

Quali sono le nuove sfide che riguardano il finanziamento del terrorismo di matrice palestinese e islamica?

“I metodi tradizionali di finanziamento, come le reti hawala e le società di comodo, sono predominanti. Tuttavia, è stato evidenziato un crescente utilizzo delle criptovalute, soprattutto tra i sostenitori più giovani e esperti di tecnologia. Gli analisti hanno sottolineato la necessità di una ‘seconda generazione’ di strumenti di analisi della blockchain”.

Di che tipo?

“Monitoraggio in tempo reale delle transazioni, valutazione del rischio basata su cluster di indirizzi, integrazione dei dati della blockchain con intelligence finanziaria e fonti aperte. Il summit ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato per migliorare la condivisione di informazioni tra governi, agenzie di regolamentazione e aziende di analisi. Israele ha allestito una Task Force antiterrorismo finanziario (CTFTI) creata dopo il 7 ottobre 2023, che riunisce altri 16 paesi per mappare e colpire le reti finanziarie di Hamas”.

Un esempio di misure antiterrorismo di Paesi occidentali?

“La Polizia Usa ha rafforzato la sicurezza e le indagini sui crimini d'odio contro le comunità ebraiche, musulmane e arabe di New York. La Polizia federale australiana ha rilevato un aumento della radicalizzazione online tra i giovani e promuove un approccio che bilancia interventi terapeutici, contrasto delle forze dell’ordine e prevenzione”.

Si è parlato degli ostaggi di Gaza?

“Una parte centrale è stata dedicata a questo tema. Un relatore israeliano ha sottolineato che il fallimento dei negoziati è dovuto alla leadership di Hamas, accusata di usare la crisi come leva per ottenere concessioni politiche e strategiche. Ha aggiunto che la politica di Israele non rinuncerà a nessuno degli ostaggi e la pressione combinata, militare, politica e psicologica, è l'unico modo per ottenerne il rilascio”.

Cos'è la guerra cognitiva?

“E’ l’utilizzo, da parte di potenze straniere, dell’informazione e della disinformazione e della psicologia delle masse per manipolare l’opinione pubblica di altri Paesi e condizionarne la politica. Il campo di battaglia è la mente delle persone, il veicolo principale è internet. L'operatività passa attraverso i social network e l’utilizzo di analisi di dati, microtargeting, produzione di contenuti con AI per una manipolazione mirata, e altre tecniche sofisticate”.

Hamas utilizza la manipolazione dei social?

“Hamas non usa nulla, è usata, è una marionetta manovrata da potenze straniere, come l’Iran ed i suoi alleati. Chi dirige questa guerra cognitiva sa che Hamas che non riscuoterebbe simpatie in Occidente, per cui utilizza una strategia più raffinata, nascondendo il governo di Hamas dietro le sofferenze del popolo palestinese, vittima di una guerra cominciata il 7 ottobre 2023 con l’attacco terroristico ad Israele”.

Che idea è emersa dietro le quinte del Forum sul futuro della Striscia?

“Per quanto ho capito stanno lavorando a un piano a breve per un organo di governo ad interim, supportato dalle potenze regionali e sotto la supervisione degli Stati Uniti, che consenta a Israele di ritirarsi militarmente, impedendo al contempo il ritorno di Hamas. L’offensiva dovrebbe dividere Gaza in due settori: uno governato da Hamas e uno dall'autorità provvisoria. Una volta che esisterà un settore non-Hamas, si aspettano che i cittadini di Gaza fuggano dal settore gestito da Hamas in cerca di condizioni più sicure. L’obiettivo dichiarato è distruggere Hamas, per poi ricostruire Gaza per palestinesi e israeliani. Le differenze di opinioni sono emerse proprio su quel che bisogna fare per poter convivere pacificamente con i palestinesi, che senza istruzione e lavoro torneranno nelle mani dei terroristi per poter sopravvivere”.

C’è stato quindi anche un dibattito politico?

“In senso stretto no, perché si tratta di un ambito accademico, ma sono stati invitati come relatori anche diversi leaders politici dell’opposizione, che hanno avuto una presenza più rilevante dei politici del Governo, come l’ex premier Yair Lapid e Benny Gantz, che è stato capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, ma che oggi è un leader politico di opposizione. Ovviamente nei loro interventi hanno criticato aspramente la politica di Netanyahu. Nel panel sull’Iran è intervenuto come esperto anche Ram Ben-Barak, che è stato vicedirettore del mossad e direttore del ministero dell’intelligence, e oggi è un parlamentare del partito blu e bianco, di opposizione pure lui, e non ha risparmiato critiche alla strategia del Governo. D’altronde, in democrazia si discute, anche quando c’è la guerra”.

Ci sono rischi di minacce terroristiche per la comunità internazionale?

“Ci sono sempre. Ora, oltre alle minacce jihadiste note, si registra anche un incremento dei rischi per le comunità islamiche, dovuti al ritorno dell’antisemitismo. I dati relativi agli Usa forniti dal NYPD sono impressionanti”.

Chi ha preso parte ai panel per l'Italia?

“L'ambasciatore a Tel Aviv, Luca Ferrari, che ha illustrato la posizioni del governo italiano, e il generale della Gdf Dario Solombrino, che si è confrontato con gli esperti internazionali di finanziamento al terrorismo ed ha spiegato la contiguità metodologica del riciclaggio di denaro della criminalità organizzata con il finanziamento delle attività terroristiche che utilizza proventi illeciti”.