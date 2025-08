Forme di vita sconosciute in una misteriosa melma: la scoperta sulla nave Blue Heron

Roma, 3 agosto 2025 – La nave Blue Heron, appartenente alla University of Minnesota Duluth, è una sorta di 'laboratorio galleggiante' con il compito di ricavare dati dalle acque che solca. Eppure, la scoperta più sorprendente dell'equipaggio è arrivata a bordo, quando ha notato la presenza di una strana sostanza melmosa, di colore nero, che colava dal timone.

Come riporta la Bbc, l'insolito evento ha avuto luogo lo scorso settembre, mentre l'imbarcazione era in procinto di studiare le fioriture algali dei laghi Erie e Superior, al confine tra Stati Uniti e Canada. Doug Ricketts, sovrintendente marino e ricercatore senior presso il Large Lakes Observatory dell'ateneo, ha prelevato un campione della sostanza per poi portarla agli scienziati dell’osservatorio per un'analisi. La risposta del laboratorio ha colto tutti di sorpresa: la melma - temporaneamente nominata 'ShipGoo001' pullulava di vita, tra cui alcuni microrganismI fino ad allora sconosciuti, e che sembravano proliferare al meglio nell'ambiente privo di ossigeno rappresentato dal timone della Blue Heron. Per quanto riguarda invece le forme di vita già conosciute, dei loro 'parenti' sono già stati ritrovati tra le acque del Mediterraneo, in sedimenti contaminati da idrocarburi in Canada, e in altri campioni prelevati in California e in Germania.

"Non c’era alcun motivo per aspettarsi organismi viventi in quella parte della nave, che viene mossa molto - hanno commentato i ricercatori –. Non è esposta al mondo esterno". "Tutte queste strutture create dall’uomo possono diventare nuovi habitat adatti ai microrganismi", ha aggiunto Cody Sheik, ecologo microbico e ricercatore dell'osservatorio.

Lo studio della melma non può dirsi terminato: qual è quindi il prossimo passo? Innanzitutto, per un'analisi più approfondita, sarà utile prelevare dei campioni senza alterare l'ambiente privo di ossigeno nel quale queste forme di vita si sono generate. I ricercatori dovranno poi rispondere a molte domande, come ad esempio come la melma si sia formata sulla nave. La Blue Heron è un'ex peschereccio acquistato di seconda mano: sebbene il timone dovrebbe essere lubrificato con la sola acqua, non è da escludere che i precedenti proprietari abbiano usato l'olio, che potrebbe aver contribuito alla generazione dei microrganismi della melma. Quest'ultima potrebbe essersi creata con l'entrata a contatto di quella zona della nave con la 'neve marina', aggregati di materia organica morta che affondano IN acqua e contengono sacche prive di ossigeno.

Ci si chiede anche se la sostanza possa degradare l'acciaio che compone l'imbarcazione. "La biocorrosione è un problema serio per oleodotti e altre infrastrutture cruciali – spiega Sheik – Quindi potrebbe essere una questione da considerare nella futura progettazione di navi".

"Uno degli aspetti più affascinanti di questa storia è il fatto che il campione sia arrivato ai microbiologi – le parole di Jeffrey Marlow, professore associato di biologia alla Boston University – dimostrando l’esistenza di una cultura 'microbiologicamente consapevole', dove diverse persone hanno avuto la curiosità e la prontezza di chiedersi cosa potesse vivere in una melma apparentemente insignificante".