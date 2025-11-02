Flotta Usa davanti al Venezuela

"Vogliono rubare il nostro petrolio", ripete il presidente Nicolas Maduro, davanti alle telecamere delle tv di Stato, invitando i venezuelani a mantenere "calma, compostezza e nervi saldi, agendo con la massima unità". Alle guerre non dichiarate che punteggiano il mondo potrebbe aggiungersi quella degli Stati Uniti al Venezuela. Lo spiegamento militare Usa che si va accumulando nel Mar dei Caraibi, e che diventerà soffocante con l’arrivo della portaerei Gerald Ford (con i suoi 50 cacciabombardieri, 4.000 soldati e altre tre navi da guerra in appoggio), a tutto fa pensare meno che a una coreografica e sterile esibizione di forza. Tanto più in un’area già solcata da 15 tra incrociatori e cacciatorpedinieri con missili Tomahawk, da un sottomarino nucleare, da bombardieri B1 e B52, e da elicotteri delle forze speciali. I 159 incursori addestrati a bordo del traghetto MV Ocean Trader e una task force dei marines con 2.200 fanti completano il dispositivo d’attacco.

La reclamizzata offensiva di Donald Trump contro i cartelli venezuelani del narcotraffico, sostanziatasi finora con l’affondamento – senza pubbliche prove – di 14 navi ritenute cariche di droga e un bilancio accertato di 61 morti, è vicina al salto di intensità. A spingere – come minimo – per bombardamenti di obiettivi strategici è l’assioma (quindi esente da dimostrazione) che il Venezuela sia "un narco Stato" (definizione del segretario di Stato statunitense Marco Rubio) e che il presidente Maduro sia il capo di tutto: non solo della repubblica bolivariana del Venezuela ma anche del "cartello" impegnato a "inondare" gli Stati Uniti di stupefacenti: una campagna mediatica che ribalta ogni classifica sin qui nota delle rotte della droga, dove notoriamente sono il Messico (fentanyl) e la Colombia (cocaina) a brillare ai vertici delle rispettive categorie. Il fatto che a Caracas ci sia un governo comunista alleato di Pechino, Mosca e Teheran appare la vera ragione dello scontro in avvicinamento. Secondo il Washington Post, appena la Gerald Ford arriverà nei Caraibi, scatterà "il conto alla rovescia": da quel momento "Trump avrà circa un mese per prendere una decisione su un possibile attacco". Tulsi Gabbard, direttrice della Nsa, giura che con Trump la strategia americana dei regime change sia conclusa. Ma sulla testa di Maduro continua a pendere la taglia di Washington da 50 milioni di dollari. E la cifra monstre starebbe già invogliando qualche generale venezuelano, come confessa al Miami Herald una fonte vicina alla missione, e come suggerisce la stessa autorizzazione di Trump alla Cia a condurre "azioni sotto copertura". Scenario cui Maduro replica chiedendo armamenti e protezione a Russia, Cina e Iran. E per bocca della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, il Cremlino si dice pronto "a rispondere adeguatamente alle richieste". Vedi l’Ilyushin-76 russo da trasporto appena atterrato a Caracas.

L’Onu condanna i raid Usa ("violano il diritto internazionale e costituiscono omicidi extragiudiziali"), mentre i dem al Congresso (e addirittura qualche repubblicano) chiedono all’amministrazione quale sia la giustificazione legale degli attacchi. A dispetto dell’alto tasso di italianità del Venezuela (oltre 100mila residenti con il nostro passaporto e 5 milioni di oriundi), il governo italiano non sembra voler prendere posizione. Il ministro della Difesa Guido Crosetto – ieri il solo a esprimersi – avvalora l’ipotesi di "un intervento americano molto duro". L’opposizione venezuelana è divisa: il premio Nobel per la pace Corinne Machado invoca l’intervento americano contro il "narco-terrorismo" al potere, mentre Henrique Capriles, Manuel Rosales e Jesus Chuo Torrealba approvano la proposta del presidente brasiliano Lula di avviare un dialogo costruttivo tra Washington e Caracas. Ma non è davvero questa l’aria che tira.