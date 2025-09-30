Flotilla verso Gaza, Idf: “Documenti rivelano legami con Hamas”

09:40

Turchia, forze armate pronte a intervenire per assistere la Flotilla

Le forze armate turche monitorano il viaggio della Global Sumud Flotilla e sono pronte a intervenire per assistere le imbarcazioni impegnate nel tentativo di portare assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza. "Monitoriamo con attenzione il viaggio della Flotilla e in caso di necessità siamo pronti a intervenire per garantirne la sicurezza, fornire assistenza e soccorso. Le nostre navi contribuiranno alla missione in coordinamento con le istituzioni coinvolte e in conformità con il diritto internazionale e con i valori umanitari", si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Ankara. Ieri una nave dalla marina turca era intervenuta in soccorso di una delle imbarcazioni della Flotilla, la Johnny M. che per un'avaria ai motori stava imbarcando acqua in sala macchine.

