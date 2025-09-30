Flotilla verso Gaza, Idf: “Documenti rivelano legami con Hamas”

Roma, 30 settembre 2025 – Mentre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avanzano verso le acque palestinesi (stamani a 250 miglia nautiche da Gaza), tra “sospetti sabotaggi” e attacchi da parte di droni, l’Idf sostiene di aver trovato documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto “direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud”. Nei documenti, resi noti oggi, compare una lista di operatori della Conferenza per i Palestinesi all'Estero, tra cui alti funzionari di Hamas. Accuse che arrivano a un giorno esatto dall’ingresso delle imbarcazioni nella zona ad alto rischio e dopo che il Gobal movement to Gaza fa sapere che, in caso di nuovi attacchi alle imbarcazioni, ci sarà una nuova mobilitazione. E la Cgil è già pronta a proclamare lo sciopero generale nel caso di attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni e dei materiali della missione umanitaria.
Le forze armate turche monitorano il viaggio della Global Sumud Flotilla e sono pronte a intervenire per assistere le imbarcazioni impegnate nel tentativo di portare assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza. "Monitoriamo con attenzione il viaggio della Flotilla e in caso di necessità siamo pronti a intervenire per garantirne la sicurezza, fornire assistenza e soccorso. Le nostre navi contribuiranno alla missione in coordinamento con le istituzioni coinvolte e in conformità con il diritto internazionale e con i valori umanitari", si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Ankara. Ieri una nave dalla marina turca era intervenuta in soccorso di una delle imbarcazioni della Flotilla, la Johnny M. che per un'avaria ai motori stava imbarcando acqua in sala macchine.
L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto "direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud". Compare una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all'Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. Quest'ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. "Queste navi sono segretamente di Hamas", scrive l'Idf pubblicando i documenti
"Non abbiamo nessuna prova ma i sospetti di sabotaggi ci sono". Lo dice la portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia. "Sospettiamo sabotaggi alle barche, che peraltro ci sono stati anche nella storia delle precedenti flottiglie - spiega - Ad esempio il caso della Famiglia, una delle imbarcazioni più grandi, che ha avuto quel problema al motore che l'ha bloccata e non ha mai più ripreso il largo è stato sicuramente un evento sospetto".
L'Assemblea Generale della Cgil ha dato mandato alla Segreteria di proclamare lo sciopero generale tempestivo per tutte le categorie in caso di attacchi, blocchi o sequestri delle imbarcazioni e materiali della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e alla conseguente non apertura di corridoi umanitari a Gaza e in difesa dei valori costituzionali che sostengono tale missione.
La Turchia afferma che sta monitorando "la sicurezza" della Flotilla diretta a Gaza e che "se necessario" le forze armate turche sono pronte a fornire attività di soccorso e assistenza umanitaria, in coordinamento con partner internazionali. "La Turchia sta monitorando attentamente la sicurezza delle attività di aiuto umanitario svolte dalle navi civili attualmente in navigazione, in conformità con il diritto internazionale e i valori umanitari", si legge in un comunicato del ministero della Difesa. "In questo contesto, le nostre navi contribuiranno alle missioni di aiuto umanitario in coordinamento con le istituzioni competenti".
"La Global Sumud Flotilla prosegue nella sua navigazione verso Gaza e mancano circa 250 miglia all'ingresso nelle acque palestinesi". Lo rende noto la delegazione italiana del Gobal movement to Gaza. "Durante il viaggio la flottiglia ha subito attacchi da parte di droni che hanno causato danni ad alcune imbarcazioni. Nonostante ciò, la missione continua con determinazione verso le acque palestinesi" viene sottolineato. Poi il movimento annuncia che "se si verificheranno ulteriori aggressioni alle imbarcazioni, la popolazione è pronta a mobilitarsi nuovamente con scioperi e manifestazioni pacifiche".