Israele arresta la Flotilla: l’alt dell’Idf, poi l’abbordaggio. “Cannoni ad acqua contro di noi”. Tajani: gli attivisti saranno espulsi

Roma, 2 ottobre 2025 – Mai nessuno è arrivato così vicino. Mancano 70 miglia nautiche alla costa di Gaza quando alle 20.25 (19.25 ora italiana) arriva l’alt di Israele. Quasi un giorno di navigazione oltre il confine della zona rossa delineata da Israele a 150 miglia dalla Striscia dove la Flotilla – dopo una notte “insonne” in cui è alcune barche sono state avvicinate e sabotate da Israele – è stata “abbandonata” dalla fregata militare italiana Alpino, dalla nave spagnola Furor e dalla La Life Support di Emergency. “State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni” è il messaggio che l’esercito israeliano ha trasmesso telefonicamente alle 44 barche della Global Sumud Flotilla, con oltre 500 attivisti da 44 paesi, poco prima dell’abbordaggio.

Greta Thunberg con un militare israeliano sulla Flotilla

“Ogni tentativo di fermare operazioni umanitarie dentro Gaza, secondo la Corte internazionale di giustizia, è proibito dal diritto internazionale e configura un atto di genocidio. Non vi riconosciamo come attori legittimi nel controllo degli aiuti umanitari. Vi diffidiamo dal commettere un altro crimine di guerra”, la risposta degli attivisti.

Circa una mezz’ora prima l’orizzonte della fine della missione si è delineato chiaramente sul radar delle imbarcazioni che ha tracciato oltre 20 barche non identificate a 3 miglia di distanza, mentre 5 gommoni hanno raggiunto la barca Sirius. La Flotilla dichiara a bordo lo stato d’emergenza, mentre gli attivisti, seduti con addosso i giubbotti di salvataggio attendono il loro destino facendo “resistenza gandhiana”. Le operazioni di abbordaggio iniziano dalla nave ammiraglia Alma con a bordo anche l’attivista svedese Greta Thunberg e proseguiranno per ore fino a notte fonda. A seguire sarà il turno di Surius ed Adara. In alcuni casi i militari israeliani avrebbero usato cannoni ad acqua. “Siccome in Israele c’è lo Yom Kippur fino a domani sera gli attivisti della Flotilla saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa. L’idea che circolava nella Marina militare israeliana è che alcune barche della Flotilla saranno portate nel porto di Ashdod, altre potrebbero affondarle – ha detto in serata il ministro degli Esteri Antonio Tajani –. Abbiamo dato mandato all’ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme di assistere tutti gli italiani che verranno portati a terra. Poi vedremo se si riuscirà a portare i beni alimentari della Flotilla e consegnarli alla popolazione civile di Gaza”. Ma gli attivisti parlano di “rapimento illegale da parte di Israele in acque internazionali”. “In caso di arresto di alcuni membri italiani degli equipaggi occorrerà attivarsi a livello diplomatico affinché non vengano mosse accuse pretestuose – fanno sapere dal team legale della Global Sumud Flotilla Italia –. Purtroppo temiamo che mettere in relazione la Sumud Flotilla con i terroristi di Hamas faccia parte di una precisa strategia di Israele. Il nostro compito sarà quello di smontare accuse totalmente infondate e di spingere per una via diplomatica affinché ci sia il rilascio immediato, anche attraverso l’espulsione”. Intanto si valutano le possibili conseguenze sul piano internazionale. “Qualsiasi attacco alla flottiglia è inaccettabile” è la posizione delle Nazioni Unite. “Ogni attacco o violazione del diritto internazionale avrà conseguenze”si legge in una dichiarazione sottoscritta da 16 Paesi. La firma dell’Italia non c’è.