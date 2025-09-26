Flotilla tira dritto: "A Gaza"

Avanti verso la costa di Gaza. Come prima, più di prima. La Gsf (Global Sumud Flotilla) non accetta la mediazione italo-vaticana per sbarcare gli aiuti umanitari a Cipro. E forte della mobilitazione generale, ottiene la protezione della Marina militare italiana dopo l’attacco "flashbang" subito da droni israeliani nelle acque di Creta. La fregata Fasan attivata in velocità dal ministro della Difesa Guido Crosetto oggi sarà sostituita dalla fregata missilistica Alpino. Il supporto, applaudito dall’opposizione (che invece critica Giorgia Meloni per le parole dette all’Onu), si fermerà a 12 miglia nautiche dalla Striscia occupata. "La Flotilla si trova a 450 miglia dal punto di uscita dalle acque internazionali – chiarisce Crosetto –. A quel punto nessuno sarà più in grado di garantire sicurezza e aiuto". Ma se la rotta di collisione tra Gsf e Idf appare al momento certa, lungo la navigazione la Alpino potrebbe usare dispositivi anti droni per contrastare blitz israeliani. In caso di "minaccia all’incolumità" di navi italiane, la fregata Alpino "butta giù il drone, non può fare diversamente", anticipa le regole di ingaggio il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI).

Così, dopo gli attacchi alla Gsf al largo di Creta, Crosetto ribadisce alle Camere la posizione del governo: "Attacchi ad imbarcazioni civili in campo aperto sono totalmente inaccettabili. Qualunque manifestazione, se rispetta il diritto, non può essere soffocata con violenza". Aggiunge: "Non c’è nessuno di noi che abbia la coscienza chiusa o non pianga" per "scene come quelle che vediamo in televisione". Avvisa: "Non voglio sminare politicamente l’iniziativa della Flotilla. Ma non bisogna usare Gaza come clava contro il governo, in giro ci sono tanti pazzi".

Anche la Spagna fa salpare un’altra nave militare a tutela dei suoi attivisti, mentre Francia e Belgio chiedono all’Italia assistenza per i propri connazionali nel caso la situazione precipitasse. Tra molti dei 44 Paesi con equipaggi nella Gsf e il governo israeliano, la tensione è crescente. E in prospettiva incandescente. "Israele è ancora pronto a impegnarsi in qualsiasi accordo costruttivo per trasferire gli aiuti in modo legale e pacifico", suggerisce su X il ministro degli Esteri Gideon Sàar. Approccio formalmente diverso dal "terroristi, vi arresteremo", proclamato a inizio settembre dal ministro della Sicurezza Itamar Ben-Gvir, ma in realtà senza aperture. E il portavoce Idf Effie Defrin rimette subito la Gsf nel mirino citando l’esistenza di "prove" di un’operazione "pianificata da Hamas in Europa" per "provocare" e assicurando che l’Idf è "pronta a difendere i confini marittimi di Israele". Quelle di Gaza "sono acque palestinesi", contesta l’ex premier e leader 5 Stelle Giuseppe Conte. L’offerta di far confluire nel "vicino porto di Ashkelon" gli "eventuali aiuti" della "flottiglia di Hamas" non fa che certificare il muro contro muro. E il ricordo dei 10 attivisti morti nell’assalto Idf del 2011 alla Freedom Flotilla preoccupa entrambi i fronti.

"Un blocco che privi i civili di cibo, medicine e aiuti è proibito. Un blocco che danneggi in modo sproporzionato la popolazione civile è proibito. Israele non ha alcuna autorità legale sulle acque di Gaza – chiarisce una nota della Gsf –. La flottiglia naviga con ogni valido diritto legale di fornire aiuti. Qualsiasi tentativo di fermarla viola il diritto internazionale e il diritto del mare". "Non ci saranno altre soste tecniche per le nostre 50 barche, continueremo diretti fino a Gaza. Siamo consapevoli delle minacce, ma ci rendono solo più uniti. Siamo nel momento più critico, ma dobbiamo essere ottimisti: vinceremo perché abbiamo ragione", dichiara Yasemin Acar del direttivo Gsf.