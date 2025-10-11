Flotilla, attiviste “ancora incarcerate” fanno ricorso a Strasburgo contro il governo Meloni: “L’Italia condanni Israele”

Strasburgo, 11 ottobre 2025 – Tre attiviste della flottiglia hanno presentato un ricorso contro l’Italia alla Corte di Strasburgo: “Roma contesti a Israele la violazione dei diritti fondamentali”. A firmare l’esposto sono un’italiana e due statunitensi – "ancora detenute illegalmente in Israele" – che viaggiavano che facevano parte della ‘Thousand Madleens to Gaza’, la seconda spedizione internazionale partita con 11 imbarcazioni dai porti italiani di Catania e Otranto subito dopo il blocco della ‘Global Sumud Flotilla’.

Barche della spedizione dei movimenti 'The Freedom Flotilla Coalition' e della ' Thousand Madleens to Gaza'

Le motivazioni del ricorso

La nuova flottiglia di attivisti è stata intercettata e fermata dalla Marina israeliana nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. Le tre attiviste si trovano in carcere e, tramite il loro legale, hanno presentato un ricorso urgente contro il governo italiano alla Corte europea per i diritti umani. Lo riferisce il loro avvocato, Fabio Maria Galiani, in una nota.

Nel ricorso si chiede alla Corte di Strasburgo di dare "indicazione al governo italiano di adoperarsi urgentissimamente con ogni mezzo legale e pacifico, ma determinato ed effettivo, per la protezione della vita e dell'incolumità personale, fisica e psichica delle ricorrenti, anche in virtù dei rapporti intercorrenti tra il governo italiano e quello israeliano, reciprocamente definiti di amicizia e di alleanza".

Perché hanno firmato il ricorso anche le cittadine Usa

A sottoscrivere il ricorso sono state anche le due cittadine americane poiché si trovavano a bordo della nave battente bandiera italiana in acque internazionali. Le attiviste chiedono, inoltre, che il governo italiano "contesti formalmente al governo israeliano la violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti e degli altri cittadini italiani, nonché dei cittadini stranieri, sottoposti alla giurisdizione italiana e che hanno subito pari trattamento".

La richiesta: “L’Italia condanni Israele”

Le tre attiviste chiedono, nfine, che l'Italia intraprenda "ogni azione, anche giurisdizionale, presso gli organismi internazionali per la condanna dello Stato di Israele per violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti e degli altri cittadini italiani nonché dei cittadini stranieri sottoposti alla giurisdizione italiana". L'iniziativa del ricorso è stata realizzata anche con l'ausilio dell'avvocato Maurizio de Stefano e di Guglielmo Mazzà, Coordinatore per l'Italia del movimento ‘Thousand Madleens to Gaza’.