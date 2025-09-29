Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Esteri
EsteriQuando arriva la Flotilla a Gaza. “Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio”
29 set 2025
REDAZIONE ESTERI
Quando arriva la Flotilla a Gaza. “Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio”

Le news di oggi sulla Global Sumud. Uno dei nostri connazionali a bordo: “Al momento partecipano in 530 alla missione, gli italiani sono meno del 10%”. Imbarcazione in difficoltà, interviene la guardia costiera turca

Quando arriva la Flotilla a Gaza. “Siamo a 2 giorni dalla zona a rischio”
Roma, 29 settembre 2025 – Due giorni per arrivare nella cosiddetta “zona di intercettazione”, mentre l’arrivo a Gaza è previsto per giovedì. Prosegue la marcia in mare della Global Sumud Flotilla che intorno all’ora di pranzo si trovava a “300 miglia dalla Striscia”. L’ultimo aggiornamento arriva da Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della spedizione. Che ribadisce come la missione sia “diretta a Gaza”, mentre “non è mai stato preso in considerazione di fermarcia Cipro”, così come altre deviazioni dalla rotta stabilita alla partenza. Durante la navigazione tra Cipro ed Egitto, si sono vissuti momenti di tensione per un guasto al motore di una delle imbarcazioni: intervenuta in soccorso la guardia costiera turca. 

Un'immagine della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Dovrebbe entrare mercoledì nelle acque a rischio
Un'immagine della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Dovrebbe entrare mercoledì nelle acque a rischio

Le news di oggi

11:38
Imbarcazione in difficoltà, interviene la guardia costiera turca

La guardia costiera turca è intervenuta in aiuto di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. La flotilla ha vissuto ore di tensione a causa di un guasto al motore di una delle imbarcazioni, la Johnny M. che ha anche iniziato a imbarcare acqua in sala macchine nelle acque tra Cipro ed Egitto. Un problema che è stato comunicato alle autorità costiere cipriote, egiziane e turche. Queste ultime hanno risposto con l'invio una nave che ha coordinato e facilitato le operazioni di trasferimento sulle altre navi sia degli occupanti che del carico a bordo della Johnny M.  A bordo della nave in difficoltà attivisti francesi, lussemburghesi, malesi, finlandesi e messicani. La Global Sumud Flotilla, attraverso il profilo Instagram del Global movement for Gaza, ha ringraziato il governo turco per l'intervento effettuato con tempestività.

11:32
"Siamo a 300 miglia dalla Striscia"

"Ci troviamo a 300 miglia dalla Striscia, tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza". A spiegarlo Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla. "La missione è diretta a Gaza: è l'unico modo per aprire un canale umanitario permanente - sottolinea -. Non è mai stato preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambiamenti della rotta". Quanto ai rischi di arrivare nella zona di intercettazione dice: "Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la legge internazionale". "Al momento sono 530 le persone che stanno partecipando alla missione", prosegue l'attivista spiegando: "Gli italiani a bordo sono meno del 10%, una quarantina. Tutti gli equipaggi delle varie imbarcazioni sono misti. La Sumud Global Flotilla è diretta a Gaza. Ognuno, ovviamente, è libero di sbarcare". Poi racconta che la missione ha avuto una nottata "movimentata". "Ci hanno disturbato un canale di comunicazione - spiega - e due barche hanno avuto problemi tecnici". 

